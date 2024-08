L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti svela cosa dicono le Stelle per gli ultimi giorni di questo mese. Stando a quanto riportano le previsioni del noto astrologo per la settimana dal 18 al 24 agosto 2024 per i primi sei segni. Ci sarà alchimia di coppia per Ariete mentre Toro cercherà con entusiasmo di far funzionare le cose, flirt in vista per i single Gemelli mentre per i prossimi giorni promettono di essere piene di buone nuove per Cancro. Ed infine mentre Leone può rinforzare i legami che meritano, Vergine riacquisterà fiducia ed energia. Vediamo in dettaglio le previsioni.

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2024 di Mauro Perfetti: Toro al top

ARIETE: La Luna piena farà crescere l’eros e potrà regalare un’inaspettata sorpresa a chi desidera allargare il nucleo familiare, nel lavoro le giornate favorevoli contribuiranno a far tornare novità e proposte che si erano smosse dopo la seconda metà di luglio.

TORO: L’oroscopo settimanale svela che siete tra i segni TOP, avrete più energia ed entusiasmo per far funzionare i rapporti che meritano o trovare la spinta giusta per cambiare vita. La Luna piena in Acquario vi aiuterà, per i single può esserci l’occasione giusta. Nel lavoro tutto si incastra bene.

GEMELLI: La Luna piena vi darà una mano per farvi scoprire se chi avete accanto è giusto per voi o ha tradito le vostre aspettative, spingendo sulle decisioni da prendere. Per i single ci sono flirt da coltivare. Nel lavoro ci saranno sprint e conferme.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale 18-24 agosto 2024: trionfo per Cancro

CANCRO: La settimana promette più eros, complicità e condivisione. La Luna piena illumina le intuizioni da mettere in campo per far decollare il rapporto, per i single si moltiplicano gli incontri dove si può nascondere l’amore. Nel lavoro si aprono delle porte.

LEONE: L’oroscopo settimanale svela che la Luna piena vi dà una mano a rinforzare i legami che tengono botta, ma può anche spingervi a chiudere con chi si è approfittato del vostro buon cuore, incontri per i single, desiderio di novità nel lavoro ma aspettate ad agire.

VERGINE: Il Sole che ritorna nel vostro segno vi regalerà fiducia ed energia. Vi serviranno per ‘ricaricare’ con conferme e certezze, per i single c’è la possibilità di incontrare l’altra metà della mela ma senza fretta. Nel lavoro metterai ordine nelle collaborazioni per essere pronto al debutto.