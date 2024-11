L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti come sempre è tratto dal suo profilo Instagram. Nella settimana che va da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre 2024 il segno top della settimana è Sagittario, i nati tra la fine di novembre e i primi di novembre potrebbero essere nei prossimi giorni particolarmente fortunati sia in amore che sul lavoro. Mercurio diventa retrogrado in Sagittario martedì 26 mentre la Luna si fa nuova in Sagittario a partire da domenica 1. Vediamo nel dettaglio le previsioni della settimana da Bilancia a Pesci con i segni al top e quelli ‘flop’.

Oroscopo settimanale dal 25 novembre al 1 dicembre 2024: Sagittario segno top

BILANCIA: Venere ti aiuterà a capire chi hai accanto e farti vedere se puoi costruirci un futuro o hai visto delle qualità che non ci sono mai state, nel lavoro avrai più coraggio per chiedere di più…ma aspetta a firmare.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti rivela che le Stelle ti aiuteranno a scoprire chi hai accanto, se ti vuole bene e ti valorizza come meriti, nel lavoro hai la possibilità di smuovere per ottenere molto di più anche se le risposte che cerchi arriveranno più avanti.

SAGITTARIO: Puoi essere il SEGNO TOP DELLA SETTIMANA, grazie alla Luna che si fa nuova nel Segno la tua vita riprenderà a girare per il verso giusto, prenditi tutto ciò che meriti.

CAPRICORNO: Venere nel Segno ha il potere di addolcire l’atmosfera in casa e il feeling con il partner, ma non può far miracoli se ognuno pensa solo a se stesso.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale dal 25 novembre al 1 dicembre 2024 svela che le Stelle ti daranno il permesso di rialzarti per mordere la vita, l’amore riprenderà quota regalandoti più complicità e spensieratezza, nel lavoro si risveglia la voglia di portare a casa soddisfazioni e rivincite.

PESCI: La Luna Nuova in Sagittario tenterà di mettere in pausa le questioni di cuore per dare a precedenza a quelle di lavoro da sistemare, Venere ti aiuterà a recuperare con gli interessi tutto ciò che ti è stato negato e chi ha trascurato.