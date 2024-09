Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: le previsioni dal 9 al 15 settembre 2024

Anche in questo inizio settimana non manca l’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, disponibile come sempre sui suoi canali social e relativo ai giorni che vanno da lunedì 9 a domenica 15 settembre 2024. Cosa rivelano le previsioni del noto astrologo per i segni del nostro Zodiaco, sulle questioni sentimentali, lavorative e non solo? Scopriamo ora nel dettaglio l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti relativo ai segni che vanno da Bilancia a Pesci (qui le previsioni per la prima metà dello Zodiaco).

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: novità lavorative per Pesci

BILANCIA: Grazie alle Stelle avrai maggior complicità nei rapporti di coppia e con gli affetti personali; ascolta il cuore e liberati dai ricordi negativi del passato. A livello lavorativo, dovrai affrontare un ostacolo che potrebbe impedirti di raggiungere il tuo traguardo

SCORPIONE: Per amore e fortuna tutto dipenderà da te, ma avrai la spinta di Mercurio in Vergine e Marte in Cancro; con loro sarai aiutato ad affrontare nuove importanti scelte e accantonare i momenti negativi.

SAGITTARIO: La vostra settimana sarà al top e il cielo vi regalerà delle interessanti chance nei prossimi giorni, starà a voi giocarvele al meglio; in amore arriva la trasgressione, mentre godrete di importanti vantaggi sul fronte professionale

CAPRICORNO: Grazie a Marte dal Cancro rinforzerai rapporti e relazioni e sbloccherai eventuali situazioni in cui non stai ottenendo i risultati sperati; inoltre, con Mercurio in Vergine, riprenderai in mano importanti situazioni e sbloccherai ciò che non va.

ACQUARIO: In amore sarai protetto da Venere, che però potrebbe anche aiutarti ad esternare ciò che non va e intavolare una situazione di crisi con il partner; a livello lavorativo, invece, si sbloccheranno interessanti opportunità per una svolta.

PESCI: Grazie a Marte dal Cancro tirerai fuori il meglio dai rapporti e ti aiuterà ad affrontare criticità che non possono risolversi da sole; sul lavoro si sbloccherà qualcosa di interessante, ma attenzione alle soluzioni miracolose.