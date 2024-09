Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: le previsioni dal 9 al 15 settembre 2024

Con l’inizio di una nuova settimana arriva puntuale anche l’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, con le previsioni relative ai giorni che vanno da lunedì 9 a domenica 15 settembre 2024. L’oroscopo del noto astrologo è disponibile come sempre sui suoi canali social, dove analizza le previsioni segno per segno relative a questioni sentimentali, lavorative e non solo. Di seguito l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti relativo alla prima metà dello Zodiaco, dall’Ariete alla Vergine.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: novità in arrivo per i single Leone

ARIETE: Grazie alle Stelle farete ordine nei vostri rapporti: in coppia risveglierete il giusto feeling, ma riuscirete anche a rimettere in sesto i legami in difficoltà e chiuderete quelli che si stanno rivelando poco convincenti. Sul fronte lavorativo ti impegnerai per qualcosa di importante: un traguardo, la chiusura di un accordo o la firma di un contratto.

TORO: Troverai nuova complicità col partner e maggior dialogo in famiglia grazie alle Stelle, potrai così aumentare l’autostima in te stesso; per quanto riguarda il lavoro, si sbloccheranno novità interessanti e tutte a tuo favore nonostante un lunedì a rilento.

GEMELLI: Grazie a Venere dalla Bilancia rivaluterai i rapporti che meritano fiducia, così come metterai alle strette quelli che invece si stanno rivelando solo una perdita di tempo. Intanto preparati a conferme o risposte in arrivo, oltre a proposte che aspettavi da tempo, occhio però a quelle troppo lusinghiere.

CANCRO: Marte ti aiuterà a portare a casa risultati importanti in amore e lavoro, fai però attenzione a non farti distrarre dagli scatti di nervi ed evita di combinare guai; intanto, saranno in arrivo interessanti novità, proposte e conferme.

LEONE: Grazie alle Stelle troverete la voglia di cercare il meglio per voi, e saranno in arrivo novità per single e insoddisfatti della propria relazione; a livello professionale, il lunedì non regalerà emozioni ma a seguire ci saranno giorni molto fortunati.

VERGINE: Con Mercurio nel segno godrai di conferme in amore e novità su progetti futuri, come una nuova casa; ci saranno miglioramenti e cambiamenti a lavoro e, se hai investimenti in programma, valuta tutto in maniera razionale e facendo attenzione alle risorse a disposizione.