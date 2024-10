Oroscopo settimanale Mauro Perfetti dal 20 al 26 ottobre 2024

Quali sono le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, inerenti al periodo che va dal 20 al 26 ottobre 2024? Il noto astrologo torna sulle pagine del settimanale Oggi, nel nuovo numero in edicola, con le nuove previsioni relative ai prossimi giorni, focalizzandosi come sempre sulle questioni sentimentali, professionali e di prospettive future per ciascun segno. Entriamo ora nel dettaglio con le previsioni per la seconda metà dello Zodiaco, dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni settimanali per i primi 6 segni).

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: Bilancia e Sagittario, conquiste in vista?

Dalla Bilancia ai Pesci, scopriamo ora insieme le previsioni dell’oroscopo settimanale Mauro Perfetti per il periodo 20-26 ottobre 2024.

BILANCIA: Traccerete un bilancio dei vostri rapporti, conservandone alcuni e lasciandone andare altri; occhio, inoltre, a non chiudervi nel silenzio. Possibili conquiste in vista per i single, mentre a lavoro avrete la possibilità di trovarvi al posto giusto, nel momento giusto e con le persone giuste.

SCORPIONE: Vivrete una rinascita e morderete la vita, soprattutto in amore, dove farete delle scelte: non solo rafforzerete i legami convincenti, ma metterete anche alla prova i sentimenti di coloro che vi dicono di volervi bene, per testare la loro sincerità. Grandi novità a lavoro: conferme, proposte e colloqui in arrivo.

SAGITTARIO: In amore ritroverete certezze e complicità nel legame di coppia e, nei rapporti, farete delle riflessioni allontanando dalla vostra vita coloro che avete solo idealizzato. Incontri in vista per i single nel weekend, mentre a lavoro i Sagittario potranno godere di qualche vantaggio, occhio però alla gestione del denaro.

CAPRICORNO: Grazie al Sole recupererete i rapporti accantonati e vi focalizzerete sul futuro di coppia, valutando anche chi è al vostro fianco per sostenervi. I single consolideranno i sentimenti con le persone presenti nella loro vita e, a lavoro, i Capricorno godranno di nuove mansioni e responsabilità, attenzione però a non perdere energie.

ACQUARIO: Grazie al Sole rivaluterete l’affidabilità dei vostri rapporti, valutando quali rafforzare e quali invece migliorare, desiderosi di non perderli di vista. In arrivo per i single una possibile amicizia amorosa, mentre a lavoro gli Acquario riceveranno interessanti proposte e risposte da valutare con attenzione.

PESCI: Vivacizzerete la vostra vita con uno slancio importante, l’amore resta positivo ma inizierete a pensare più alla vostra indipendenza nel campo del lavoro, nel quale otterrete colloqui, interessanti proposte e la possibilità di un trasferimento. Incontro in arrivo per i single e gli insoddisfatti.