Oroscopo settimanale Mauro Perfetti dal 20 al 26 ottobre 2024

Torna come sempre puntuale l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, disponibile sul nuovo numero del magazine Oggi in edicola e relativo ai giorni che vanno dal 20 al 26 ottobre 2024. Cosa rivelano le previsioni del noto astrologo per i 12 segni del nostro Zodiaco in amore, lavoro e nelle prospettive future? Scopriamo nel dettaglio le previsioni per la prima metà dello Zodiaco, che va dall’Ariete alla Vergine, e dove vedremo come segno fortunato della settimana proprio quello dell’Ariete.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: i Toro raccoglieranno una sfida importante

Di seguito le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti per i giorni dal 20 al 26 ottobre 2024:

ARIETE: Settimana al top dove non darete nulla per scontato; in amore accenderete la passione e rinforzerete la complicità dei progetti di coppia, mentre per i single in cerca di una storia il weekend potrebbe rivelarsi importante. A lavoro fate fruttare i progetti in cantiere e armatevi di strategie per cercare nuovi stimoli.

TORO: Sarete chiamati a raccogliere una sfida importante che vi mette davanti a un bivio: dovrete scegliere, in ottica di un futuro più spensierato, se promuovere o rottamare i rapporti professionali e sentimentali in ballo. Flirt in vista per i single e, per tutti i Toro, si sbloccheranno conferme e novità.

GEMELLI: Settimana decisiva per il vostro futuro: valuterete l’entità dei vostri rapporti, difendendo quelli soddisfacenti e accantonando quelli che vi opprimono, e ci saranno incontri e proposte per i single. Fermento anche sul fronte professionale, dove valuterete le proposte migliori e firmerete contratti.

CANCRO: Settimana della rinascita: troverete maggior autostima e vi metterete in discussione, si riaccende il fuoco dell’amore e finalmente otterrete risultati a lavoro, riscuotendo quanto di buono era stato inizialmente solo pianificato e mai del tutto concesso.

LEONE: Vivrete giorni di grande riflessione, sul fronte professionale e sentimentale: in particolare, capirete se tutte le certezze in amore e a lavoro su cui avete fatto affidamento ci saranno ancora oppure no. Occhio però a non rivangare nel passato: lasciatevi alle spalle quello che è stato e ciò che non ha funzionato.

VERGINE: Finalmente, dopo un periodo di stasi, godrete della tanto attesa accelerata nella vostra vita con l’arrivo di interessanti proposte e novità, in particolare a lavoro; occhio però a non focalizzarvi soltanto sulla professione poiché rischiereste di trascurare chi avete accanto, mentre nel weekend concedetevi un po’ di relax.