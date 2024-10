L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti con le previsioni dal 29 ottobre fino al 4 novembre è tratto come sempre dal suo profilo Instagram. Il noto astrologo ha rivelato che cosa succederà a tutti i segni dello Zodiaco nella prossima settimana soprattutto su amore e lavoro. Ha sottolineato che venerdì 1 novembre ci sarà la Luna nuova in Scorpione mentre sabato 2 novembre è il turno di Mercurio in Sagittario. Invece, il SEGNO TOP DELLA SETTIMANA È CANCRO. Vediamo di seguito le previsioni degli ultimi segni: da Bilancia a Pesci.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: buone notizie sul lavoro per Bilancia

BILANCIA: Le stelle ti possono aiutare a trovare la complicità che cerchi da chi hai scelto di avere accanto ed esorcizzare i ‘ma e i forse’ che ti impediscono di compiere un’importante scelta, nel lavoro hai la possibilità di batterti per avere di più o cercare di meglio.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti la Luna che si fa nuova nel tuo segno ti farà scoprire se chi dice di volerti bene ci tiene davvero a te…e se sei nel circuito professionale che ti può aiutare a realizzarti come speri, nel frattempo possono arrivare nuove e allettanti proposte di lavoro.

SAGITTARIO: Le Stelle ti possono dare una mano per cancellare i rimpianti…per tutto ciò che non hai potuto realizzare, ma la sorpresa migliore la potrai avere da Mercurio che, sabato sera, entrando nel tuo segno inizierà a recapitarti buone nuove e fortunate opportunità.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale fino al 4 novembre 2024: previsioni ultimi segni

CAPRICORNO: Nel lavoro la Luna Nuova in Scorpione lascia presagire due settimane speciali per far fruttare intuizioni, abilità e capacità mentre nei sentimenti le stelle ti inviato ad aprirti e non ostinarti a trattenere le emozioni.

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale fino al 4 novembre di Mauro Perfetti, le Stelle ti possono dare una mano per favorire la complicità nei sentimenti e guardarti intorno se sei single e batterti per ottenere molto di più sul lavoro, devi solo credere di più in te stesso e non demotivarti.

PESCI: Le Stelle sembrano dare la precedenza alle responsabilità di tutti i giorni piuttosto che concedere tempo e spazio alle questioni di cuore, tranquilli la Luna Nuova in Scorpione ti farà recuperare chi hai trascurato e ti darà il coraggio di promuovere tutta una serie di cambiamenti e miglioramenti nel lavoro.