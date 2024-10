L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti è tratto dal magazine Oggi. Il noto astrologo ha fornito le sue previsioni da Ariete a Vergine per la prossima settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2024, concentrandosi soprattutto su amore e lavoro. In questo periodo il Sole entra in Scorpione garantendo stabilità sia dal punto di vista emotivo che sentimentale. L’influenza del Sole, Venere e Giove negli altri segni si farà sentire sia nel fine settimana che soprattutto all’inizio della prossima settimana.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale fino al 2 novembre 2024: Ariete al TOP su amore e lavoro

ARIETE: Le Stelle ti possono aiutare a ritrovare quel feeling che vuole riportare più eros, complicità e serenità nella tua vita! Nel lavoro hai la possibilità di trasformare idee, intuizioni in successi e forse anche in soldini…

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti grazie al Sole in Scorpione potrai capire quali sono i rapporti e le relazioni che possono darti ciò di cui hai bisogno! Nel lavoro tra martedì e mercoledì c’è una notizia che riaccende amore e speranze!

GEMELLI: Le Stelle ti daranno la possibilità di costruire o ricostruire un nuovo domani…e a sgamare chi non te la racconta giusta! Nel lavoro ci sono le opportunità giuste per prenderti una bella rivincita e batterti per ciò che vuoi conquistare!

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: previsioni per Cancro, Leone, Vergine

CANCRO: Riflettori puntata su di te grazie al Sole che mercoledì passa in Scorpione per far brillare la tua vita di inebrianti emozioni e le tue potenzialità di importanti successi! Il lavoro tra martedì e mercoledì incontra i favori della Fortuna!

LEONE: Mentre Venere in Sagittario farà di tutto per proteggere e favorire l’amore, il Sole in Scorpione aprirà una fase ‘investigativa’ per scoprire se ci sono ancora i presupposti giusti per farti largo nel lavoro! L’oroscopo settimanale consiglia di chiudere con i tormenti del passato.

VERGINE: Dopo settimane e settimane in cui sembrava che non si muoveva una foglia, il Sole della Scorpione dà una botta di vita alla tua esistenza e al tuo lavoro! Non pensare solo al lavoro perché il piacere ti reclamerà.