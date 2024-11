Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 18 al 24 novembre 2024: le previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali

Le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, valide dal 18 al 24 novembre 2024, tornano non solo per i primi sei segni dello zodiaco ma anche per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. L’astrologo più famoso della televisione italiana svela l’andamento delle stelle dando consigli su come affrontare i prossimi giorni sia in amore che sul lavoro qualora dovessero esserci sfide da affrontare ed emozioni particolari da vivere.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 18 al 24 novembre 2024: sfide per la Bilancia

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, non tutti i prossimi giorni saranno brillanti per i nati sotto il segno della Bilancia che saranno alle prese con sfide da affrontare ed emozioni contrastanti. Alcune sfide, in particolare, potrebbero mettere alla prova la tua sfida emotiva e occhio anche alla situazione lavorativa che richiede particolare attenzione. Nuove emozioni, invece, per lo Scorpione che, però, deve fare attenzione alla sfera economica per l’insorgenza di alcuni imprevisti. Situazione altalenante in amore dove è necessaria la chiarezza per evitare fraintendimenti.

Energia alle stelle e situazione di grande emotività per i nati sotto il segno del Sagittario. L’amore è una montagna russa mentre sul lavoro potrebbero esserci delle occasioni da cogliere al volo. attenzione, inoltre, alla sfera finanziaria.

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, per il Capricorno è arrivato il momento di rivalutare la situazione economica ed eliminare alcune spese superflue. In amore, l’aria è frizzante e potrebbe portare nuove emozioni sia per le coppie sia per i single che sono alla ricerca dell’anima gemella. Qualche inciampo sul lavoro ma ci sono le possibilità per superare tutto.

Attenzione alla situazione finanziaria dell’Acquario che potrebbe affrontare qualche spesa impulsiva che, in questo periodo, sarebbe da evitare. In amore, la situazione potrebbe essere leggermente sottotono ma la tua energia è alle stelle e ti dà la possibilità di reagire. Infine, sorprese in arrivo per i nati sotto il segno dei Pesci In amore potrebbe essere arrivato il momento di fare un passo indietro e anche il lavoro richiede particolare attenzione per evitare intoppi fastidiosi.