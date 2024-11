Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 18 al 24 novembre 2024: le previsioni per i primi sei segni zodiacali

Come ogni sabato, tornano le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox valido per i giorni che vanno dal 18 al 24 novembre 2024. Per affrontare al meglio la nuova settimana, le stelle consigliano come agire sul lavoro e in amore per godere tutte le emozioni, ma anche per affrontare eventuali problemi. Dopo un fine settimana fatto anche di nuove conoscenze, andiamo a scoprire tutte le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo weekend Paolo Fox 16-17 novembre 2024/ Prudenza per il Capricorno: tutte le previsioni

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 18 al 24 novembre 2024: Ariete brillante

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i nati sotto il segno dell‘Ariete vivranno giorni in cui tutto brillerà. Attenzione, però, a non abbassare mai la guardia soprattutto nella sfera professionale dove potrebbero sorgere sfide da affrontare con attenzione. Situazione economica stabile, ma occhio alle spese impulsive. Periodo altalenante per i nati sotto il segno del Toro: l’amore è in fase di recupero ma sul lavoro, la situazione potrebbe essere impegnativa. Con la vostra energia e determinazione, tuttavia, riuscirete a superare tutto.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 11-17 novembre 2024/ Capricorno più ottimisti, tensioni per Pesci

Settimana di alti e bassi per i Gemelli che vivrà momenti particolari sia nella sfera sentimentale che professionale. In amore, la situazione, sia per le coppie che per i single, sembra essere abbastanza complicata mentre sul lavoro la carriera sta finalmente andando verso la strada giusta anche se potrebbero esserci ancora dei piccoli intoppi. Occhio al fisico: le energie diminuiscono e potrebbe essere necessario un periodo di riposo per ricaricarti.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 18 al 24 novembre 2024:

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, anche il Cancro vivrà giorni tra alti e bassi. La situazione in amore sembrerà abbastanza complicata ma la fortuna è dalla tua parte e riuscirai a trovare la soluzione a tutti i problemi. Sul lavoro potrebbero esserci sfide da affrontare mentre la situazione economica potrebbe richiedere un occhio di riguardo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 11-17 novembre 2024/ Toro al top, Leone in difficoltà

Settimana all’insegna dell’intuito per i nati sotto il segno del Leone che si lasceranno guidare dalle proprie sensazioni. Le emozioni, in amore, sono come una montagna russa mentre sul lavoro potresti trovare qualche piccolo ostacolo. Attenzione alle finanze per qualche piccolo ostacolo. Settimana brillante per la Vergine anche se la situazione interiore potrebbe essere un po’ in ombra. La situazione sentimentale non è perfetta mentre sul lavoro potrebbero esserci delle decisioni da dover prendere.