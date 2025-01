Oroscopo settimanale Paolo Fox: cosa prevedono le stelle per la seconda metà dei segni dal 6 al 12 gennaio 2025

Dopo le previsioni per i primi sei segni zodiacali, arrivano le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox per la seconda metà dello zodiaco. Anche per gli ultimi sei segni, l’astrologo più famoso della televisione italiana dà consigli su come affrontare le sfide quotidiane che possono sorgere sia in ambito lavorativo che sentimentale, ma cosa prevedono esattamente le stelle per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 6 al 12 gennaio 2025: Bilancia, sii diplomatico

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, nei giorni che vanno dal 6 al 12 gennaio 2025, i nati sotto il segno della Bilancia avranno la possibilità di ritrovare l’armonia nelle relazioni, sia professionali che personali. Sul lavoro, sarà importante essere diplomatici evitando qualsiasi tipo di conflitto mentre in amore, il dialogo aperto e sincero servirà a risolvere le incomprensioni con il partner. Settimana intensa e appagante, invece, per i nati sotto il segno dello Scorpione che, in ambito lavorativo, riceveranno i giusti meriti mentre in amore, il momento sarà particolarmente coinvolgente e sarà importante lasciarsi andare alle emozioni e ai sentimenti.

Grandi opportunità, invece, per il Sagittario che potrà sfruttare i favori delle stelle per la realizzazione di progetti importanti. In amore, invece, i giorni saranno propizi per consolidare una relazione già esistente rendendo il legame con il partner ancora più profondo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 6 al 12 gennaio 2025: Capricorno determinato

Per i nati sotto il segno del Capricorno, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, la settimana che va dal 6 al 12 gennaio 2025 sarà all’insegna della determinazione e dell’impegno. Sul lavoro è arrivato il momento di concretizzare i vostri piani mentre in amore sarà importante dedicare più tempo al partner dimostrando anche più comprensione. Settimana ricca di stimoli creativi quella che si appresta a vivere l’Acquario che, sul lavoro, sarà guidato da idee innovative e creative. In ambito sentimentale, invece, dedicate maggiore attenzione al partner mentre se siete single cogliete al volo le varie occasioni.

Infine, per i nati sotto il segno dei Pesci, l’intuito sarà fondamentale in questa settimana. Sul lavoro, lasciatevi guidare dall’istinto per prendere le varie decisioni ma fate tutto con calma. In amore, l’empatia sarà fondamentare per costruire una storia o per consolidare un rapporto che va avanti da diverso tempo.