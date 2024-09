Oroscopo settimanale Paolo Fox, le previsioni dell’astrologo: le novità

L’esperti di astri romano ha aggiornato ancora una volta i suoi seguaci, l’Oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana rivela sorprese e novità sia in amore che sul lavoro per diversi segni, a partire dalla Bilancia alla prese con nuove situazioni e qualche imprevisto che potrà capitare, mentre lo scorpione sarà in una fase più dinamica, scopriamo le previsioni per tre segni dello zodiaco:

BILANCIA: andate avanti per la vostra strada, un po’ di fortuna potrebbe correre in vostro aiuto, cercate di non abbassare la guardia perché qualche tensione potrebbe comunque venire a galla.

SCORPIONE: secondo l’oroscopo settimanale Paolo Fox vi aspettano delle liete notizie all’orizzonte, potrete migliorare la vostra posizione sia dal punto di vista mentale che professionale, occhio ai colpi di fulmine se siete ancora single.

SAGITTARIO: riuscirete ad avere la meglio su alcune tensioni, cercate di affrontare i problemi in coppia, gli impegni presi vi presenteranno il conto sotto forma di fatica, cercate di dare una riorganizzata ai vostri piani e concentrarvi.

Oroscopo Paolo Fox settimanale, fortuna in arrivo per Capricorno

Sempre l’astrologo capitolino ha poi fornito ulteriori aggiornamenti sulla situazione astrale dei giorni in arrivo, secondo l’Oroscopo settimanale Paolo Fox diverse novità riguarderanno da vicino il Capricorno, ma anche Acquario e Pesci che saranno grandi protagonisti nelle prossime settimane:

CAPRICORNO: le stelle guardando avanti vi promettono soddisfazioni e potete essere ottimisti, le previsioni astrali sembrano promettere bene: cercate di non rovinare tutto con eccessivi perfezionismi. Sul lavoro potrebbe arrivare qualche bella novità molto presto.

ACQUARIO: secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox la fortuna è pronta a schierarsi dalla vostra parte, anche l’amore sembra pronto a soffiare a vostro favore, potreste accusare un po’ di stanchezza, ma cercate di rilassarvi e godervi un po’ di rilassatezza.

PESCI: tenetevi alla larga dalle situazioni complesse, in amore cercate di non essere troppo critici e siate riflessivi, presto potreste fare un incontro molto importante che potrebbe cambiare alcune dinamiche.