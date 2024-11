Oroscopo settimanale Paolo Fox: previsioni dall’11 al 17 novembre 2024

Ha inizio una nuova settimana e, con essa, torna puntuale l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, per i giorni che vanno da lunedì 11 a domenica 17 novembre 2024. L’astrologo, ospite stamattina nella nuova puntata de I Fatti Vostri su Rai 2 con le sue consuete previsioni, ha stilato la classifica settimanale dei 12 segni, tra novità sentimentali e professionali, occasioni di riscatto per alcuni e momenti di difficoltà per altri. Di seguito le previsioni settimanali per la prima metà dello Zodiaco, per i segni che vanno dall’Ariete alla Vergine.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: grande periodo per Toro in amore e lavoro

ARIETE: Nella prima parte di settimana la Luna si trova nel vostro segno: mettiamo da parte la questione amore, perché pare che in questi giorni sia meno influente di tutto il resto. Pensiamo invece al lavoro, a tutto quello che avete intenzione di fare: il Sole a breve tornerà favorevole. In famiglia magari avete bisogno di confronti, quindi la vostra attività andrà potenziata e qualche pensiero per la casa sarà necessario.

TORO: La bella notizia è che da Venere inizia un transito bello e, in generale, questo è il periodo delle grandi emozioni e sensazioni positive, anche in amore. Chi ha tenuto in disparte un sentimento e chi ha pensato un tempo fa che non voleva innamorarsi più, cambierà idea, e tornano in auge le relazioni, magari anche del passato. Bello anche questo cielo per le questioni di lavoro.

GEMELLI: Giove nel segno è la vittoria, ma i pianeti in opposizione rappresentano gli ostacoli. Chi vuole portare avanti un progetto adesso, deve lottare per ottenerlo: magari c’è qualcuno contro, non ci sono persone in accordo… Il nervosismo resta, ma l’importante è avere Giove, che è una garanzia di successo. Inoltre, più ci avviciniamo al fine settimana e meglio è: la giornata di domenica sarà la migliore.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: Cancro malinconici, Vergine insofferenti

CANCRO: Settimana particolare, ma sarete tra i protagonisti del prossimo anno. Ogni tanto la malinconia fa parte della vita e c’è chi dice che sia positiva, perché quando siamo malinconici, siamo soli con noi stessi e riusciamo a determinare il nostro futuro con maggiore stabilità. Attenzione: magari c’è preoccupazione per un figlio o un genitore, tenete calme le acque ricordando che molto presto anche per voi ci saranno delle opportunità.

LEONE: Non è una settimana che porta delle grandi novità nella vostra vita, inoltre bisogna ricordare che Marte è proprio nel vostro segno zodiacale. Quindi è probabile che in questi giorni dobbiate lottare contro qualcuno che non vi dà retta, oppure, magari dopo un’esperienza che non è andata bene, dovete immaginare il vostro futuro. Una settimana come questa forse è importante proprio per cercare di mettere in ordine conti in sospeso e di programmare qualcosa di bello, che stavolta non riguarda l’amore, ancora messo da parte, quanto un’attività.

VERGINE: C’è ancora qualche dubbio e tensione nell’aria: vi trovate con ogni probabilità in una condizione di grande insofferenza che voi stessi avete generato. Il segno della Vergine si contraddice da solo: da una parte cerca ordine e disciplina, poi però quando vede che qualcosa non funziona ne è attratto profondamente. Nella missione volete salvare chi non ha una traiettoria, ma potete davvero cambiare le cose? In questo periodo attenzione anche in amore: da questa settimana Venere inizia un transito più morbido.