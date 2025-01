Cosa dice l’Oroscopo settimanale per i prossimi giorni? Quali sono le previsioni per tutti i segni zodiacali fino al 26 gennaio 2025? Ecco cosa dicono le stelle segno per segno secondo Ginny Chiara Viola di Fanpage.

ARIETE: Saranno giorni fatti di poca pazienza, durante i quali vorrai tutto e subito. Non avete ancora ben chiara la destinazione del nuovo viaggio che avete intrapreso, ma è una situazione passeggera.

TORO: Secondo l’oroscopo settimanale, ti sentirai stanco, probabilmente poco combattivo nei prossimi giorni. Presto, tuttavia, ritroverai la serenità che cerchi grazie all’abbraccio di Venere e Marte.

GEMELLI: Come sempre, questo segno ha bisogno di stimoli intellettuali su tutto, che troverete nei prossimi giorni. Sentirete dentro di voi la forza e la possibilità di cambiare qualcosa di importante. Riflettete e poi agite.

CANCRO: Giorni di svogliatezza attendono questo segno zodiacale, che sarà particolarmente polemico e insofferente. Ci sono malintesi da risolvere. Domenica sarà un giorno favorevole.

LEONE: L’oroscopo settimanale svela che, nei prossimi giorni, avrete il Sole in opposizione e dovrete cercate di guardarvi dentro ed essere sinceri, anche in modo brutale, con voi stessi.

VERGINE: Il tuo cervello funziona a velocità aumentata. Sarete più precisi e produttivi, ma non per questo meno profondi nei vostri ragionamenti.

Oroscopo settimanale: le previsioni da Bilancia a Pesci

Continuiamo con le previsioni dell’oroscopo settimanale per gli ultimi sei segni dello zodiaco.

BILANCIA: Questa settimana sarà per voi il momento di trasformare dubbi in consapevolezza. Sarà però una prova complicata, che vi richiederà anche molto coraggio.

SCORPIONE: Anche per questo segno, l’Oroscopo settimanale svela che sarà per voi tempo di introspezione. Guardatevi dentro, anche nei luoghi più intimi del vostro animo, e troverete le energie potenti di cui siete provvisti per natura.

SAGITTARIO: Sono giorni tendenzialmente tranquilli, ma Venere potrebbe scatenare dentro di voi delle emozioni forti e incerte, che potrebbero mettervi in cirsi.

CAPRICORNO: La Luna contro potrebbe non farvi sentire al meglio nei prossimi giorni. Bisognerà attendere martedì per ritrovare un po’ di serenità.

ACQUARIO: Riflessivi e più introspettivi del solito, l’oroscopo settimanale svela che sentirete la necessità di guardare oltre le apparenze.

PESCI: Sarà una settimana fatta di forti intuizioni ma anche di emozioni importanti. Importanti connessioni mentali in arrivo.