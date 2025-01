Oroscopo settimanale Mauro Perfetti fino al 26 gennaio 2025: cosa prevedono le stelle per gli ultimi sei segni

Per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, la settimana fino al 26 gennaio 2025 riserverà sorprese, novità e anche occasioni importanti secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, ma chi tra i segni potrà dormire sugli allori lasciando fare tutto alle stelle? E chi, invece, dovrà rimboccarsi le maniche? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti fino al 26 gennaio 2025: Bilancia a caccia di novità

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti fino al 26 gennaio, i nati sotto il segno della Bilancia hanno la possibilità di superare una crisi di coppia e ritrovare l’alchimia con il partner. Sul lavoro, ci sono tutte le possibilità per attuare il cambiamento desiderato. Sarà uno Scorpione insaziabile quello fino al 26 gennaio che, con il partner, potrà ritrovare anche una passionalità trasgressiva. Sul lavoro, ci sono tutte le possibilità per ricevere le risposte giuste, valutare nuove offerte e firmare un buon contratto.

Sagittario alla ricerca della rivincita che, in amore, andrà a caccia di conferme e certezze mentre sul lavoro ci sono le possibilità per dare il via a nuovi progetti e nuove collaborazioni.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti fino al 26 gennaio 2025: ritorno di fiamma per i Pesci?

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, per i nati sotto il segno del Capricorno, i giorni fino al 26 gennaio vi danno la spinta giusta per risolvere eventuali crisi di coppia o per risvegliare una situazione apparentemente spenta. Fase promettente, invece, per i nati sotto il segno dell’Acquario sia in amore che sul lavoro. Nella sfera sentimentale, le coppie vivranno un feeling speciale mentre i single avranno incontri interessanti. Sul lavoro, invece, ci saranno tutte le occasioni per brillare e far notare le proprie capacità.

Infine, grazie alle stelle, i nati sotto il segno dei Pesci avranno la possibilità di creare un’alchimia speciale con il partner. i single, invece, potrebbero essere spiazzati da un clamoroso ritorno. Sul lavoro, le giornate di oggi e di domani sono particolarmente baciate dalla fortuna.