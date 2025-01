Una nuova settimana inizia con un nuovo oroscopo settimanale di Simon and the Stars, cosa prevedono le Stelle per i prossimi giorni, quali saranno i segni particolarmente fortunati e quelli che invece dovranno attendere per essere baciati dalla Dea della fortuna? Chi saranno, invece, coloro che avranno un cielo particolarmente favorevole e in amore o sul lavoro? Vediamo le previsioni della settimana dal 20 al 26 gennaio 2025 da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale dal 20-26 gennaio 2025: previsioni di Simon and the Stars

ARIETE: Mercurio rallenta le questioni di lavoro ma a partire dal giovedì 23 e soprattutto per tutta la prossima settimana ci saranno degli importanti cambiamento. In amore potrebbero sorgere dei contrasti, mentre per chi è single previsti nuovi incontri nel weekend.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Simon and the Stars a metà settimana ci saranno delle svolte sul lavoro, progetti da gestire o chi sta finalizzando una nuova trattativa ma anche chi semplicemente deve affrontare un colloqui. In amore, invece, puntata tutto sulle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio.

GEMELLI: La settimana inizia con il piede giusto già da lunedì 20 gennaio 2025 fino a venerdì 24, tuttavia non avere frette di valutare offerte lavorative sul lavoro, in amore invece Venere in quadratura rende difficili ottenere la tranquillità sperata, per chi è in coppia: cercate di non ritornare sulle discussioni passate.

CANCRO: L’inizio settimana sarà un po’ caotico e nervoso ma tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio potrebbe cambiare in meglio, anche siglando un accordo in tuo favore. In amore invece ci sarà grande determinazione soprattutto tra il mercoledì 22 ed il venerdì 24 quando potrai trasformare gli ostacoli in opportunità.

LEONE: L’oroscopo settimanale 20-26 gennaio 2025 svela che saranno giornate di importanti e positive svolte sul lavoro con un giro di boa importante sul lavoro, in amore invece occhi puntati a metà settimana quando dovrete gestire al meglio le discussioni personali e potrebbero sorgere tensioni.

VERGINE: Se sei in attesa di una risposta di lavoro è possibile che ora questa arrivi, buon momento soprattutto per i liberi professionisti, in amore sia per le coppie più longeve che per quelle giovani il consiglio è di parlare mentre per i single non sono esclusi i colpi di fulmine.