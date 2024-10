Oroscopo settimanale Simon and the stars: cosa prevedono le stelle dal 21 al 27 ottobre 2024 per gli ultimi 6 segni

Torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo settimanale di Simon and the stars che, dopo aver svelato l’andamento delle stelle per i primi sei segni dello zodiaco, svela anche come andrà la sfera sentimentale e professionale per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Andiamo a Scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Simon and the stars 21-27 ottobre 2024: Bilancia pensierosa

Secondo l’oroscopo settimanale di Simon and the stars, i liberi professionisti della Bilancia dovranno sostenere qualche spesa di troppo ma nonostante qualche difficoltà nessuno ha intenzione di mollare la presa. Qualche necessità di revisione anche per chi svolge un lavoro dipendente. Chi ha voglia di ricevere una maggiore gratificazione, dovrebbe farsi avanti e parlare liberamente. Gran trambusto in amore ma non per chi, da anni, vive una situazione stabile di coppia. Chi, invece, è impegnato in una relazione altalenante comincia a pensare che sia arrivato il momento di prendere una decisione.

Periodo senza ansie e senza stress per i nati sotto il segno dello Scorpione che sta per raggiungere un traguardo importante che potrà essere un nuovo ruolo in azienda o chiudere un importante accordo. Qualsiasi decisione presa in questo periodo così come qualsiasi cambiamento sono a tuo favore. Periodo interessante anche in amore con un’amicizia che potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più importante. Chi ha il piede in due scarpe, entro pochi giorni, dovrà prendere una decisione. Le persone del segno del Sagittario che, finora, non sono riuscite a chiudere un affare o un contratto, potranno fare affidamento sul mese di novembre. Chi punta ad ottenere una promozione o a proporre un progetto, deve provare ad essere più intraprendente. I single del segno devono darsi da fare se vogliono davvero riaprire il cuore all’amore.

Oroscopo settimanale Simon and the stars 21-27 ottobre 2024: novità per il Capricorno

Sorprendenti novità e cambiamenti rivoluzionari per i nati sotto il segno del Capricorno secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Simon and the stars. Chi è stato messo in panchina dalla propria azienda, nei prossimi due mesi avrà finalmente la possibilità di tornare prepotentemente in pista. C’è anche chi è alle prese con nuove proposte da valutare con attenzione. Per quanto riguarda la sfera affettiva, attenzione a non sottovalutare le nuove amicizie che potrebbero trasformarsi in una relazione romantica. Per i single ci sono anche incontri intriganti all’orizzonte.

Situazione particolare per l’Acquario la cui situazione professionale non scorre in modo lineare. Chi ha iniziato un nuovo percorso non è del tutto soddisfatto e c’è chi comincia a pensare di essere stanco di perdere tempo non trovando ciò che soddisfa le proprie competenze. Chi, tuttavia, ha un lavoro dipendente, non ha più voglia di rimettere tutto in discussione mentre i liberi professionisti sono più propensi a farlo. Settimana particolare anche per i sentimenti. I single che hanno incontrato una persona intrigante, non devono perdere tempo ad aspettare un messaggio che rischia di non arrivare ma devono agire. Infine, l’oroscopo settimanale prevede per i Pesci il ritrovamento di una tranquillità che, negli ultimi tempi, è mancata. Tante le idee, le iniziative e i traguardi a cui state lavorando anche se il nervosismo rischia di rovinare tutto. Non sono mancati, infatti, imprevisti che vi hanno tenuto con il fiato sospeso. Decisamente migliore la sfida dei sentimenti. L’amore chiama i single che potrebbero avere già una simpatia per qualcuno sulla quale indagare.