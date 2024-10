L’oroscopo settimanale di Simon and the stars svela che l’ultimo quarto di Luna in Leone avrà ripercussioni su tutti i dodici segni dello Zodiaco. È tempo di raccogliere ciò che si è seminato ma anche di chiudere un cerchio che si è costruito fin qui e ha portato al successo ma spinge anche a voltare pagine guardare avanti. Vediamo di seguito le previsioni della settimana dal 25 al 30 ottobre 2024 del noto astrologo per i segni da Bilancia a Pesci.

BILANCIA: State riportando la vostra vita in equilibrio ed anche se tutto avviene in maniera graduale e piano piano il processo è già avviato, è tempo di affrontare le situazioni ed i problemi che hanno causato le controversie anche economiche, per i single non mancheranno le passioni travolgenti.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Simon and the stars fino al 30 ottobre 2024 il Sole nel segno è ideale per iniziare qualcosa di nuovo, a partire dal lavoro grazie soprattutto alle nuove amicizie e contatti, in amore è il momento giusto per impostare un nuovo progetto entusiasmante con la vostra dolce metà soprattutto durante il weekend.

SAGITTARIO: In amore e sul lavoro lasciate che questo periodo di incertezze vi guidi verso scelte consapevoli e contrate, novembre e dicembre saranno due mesi fruttuosi per seminare importanti novità ma l’importante è ripartire dalla giuste domande: cosa desiderate e chi volete essere?

CAPRICORNO: È la settimana perfetta per capire che dagli errori si può imparare e migliorare, il consiglio è quello di rivedere certe collaborazioni e certe traiettorie professionali che entro la fine dell’anno saranno vincenti, per quanto riguarda l’amore qualcuno ha fatto o farà presto l’incontro del destino.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale di Simon and the stars rivela che è il momento di parlare e chiare le vostre intenzioni sia che si tratti di un accordo lavorativo sia che, invece, si tratti di una questione di cuore, all’orizzonte cambiamenti professionali ma anche novità in amore.

PESCI: Il lavoro sarà una via di fuga perché sentite il bisogno di allontanarvi dalle solite dinamiche amorose. Esternate le questioni in sospeso con il partner per provare a chiarire e avere un confronto soprattutto durante il fine settimana, mettete in chiaro il vostro punto di vista.