Cosa prevedono le Stelle dell’oroscopo settimanale di Simon and the Stars tutti i segni dello Zodiaco saranno influenzati dal Sole in Capricorno e dalla Luna in Ariete e non solo, sarà una settimana molto importante anche perché ci sarà il ritorno di Marte in Cancro e Mercurio in Capricorno. Insomma saranno giornate cruciali e ciò avrà particolari ripercussioni soprattutto su amore e lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni da Bilancia a Pesci per la settimana dal 6 al 12 gennaio 2024.

Oroscopo settimanale di Simon and the Stars: previsioni dal 6 al 12 gennaio 2025

BILANCIA: La settimana, ma in generale il mese saranno utili per rimboccarsi le maniche e rifondare l’ordine e la stabilità che ti sono venuti a mancare negli ultimi mesi. Sul lavoro fate affidamento alle giornate dal 6 al 10 gennaio mentre in amore occhi puntati sul weekend soprattutto per chi è single.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale di Simon and the Stars fino al 12 gennaio 2025 svela che le giornate tra mercoledì 8 e giovedì 9 sono ottime per vederti brillare ed è tempo di concretizzare i vostri ideali professionali, in amore, invece, le tensioni e le perplessità degli ultimi giorni troveranno soluzioni intorno a mercoledì 8 gennaio.

SAGITTARIO: La settimana parte col piede giusto soprattutto martedì 7 gennaio tuttavia poi diventa via via più polemica fino a venerdì 10. Potrebbe ricevere una proposta a breve chi desidera fare un avanzamento di carriera o puntare ad una proficua collaborazione. In amore non tutto procede per il meglio tra tensioni, discussioni e situazioni bloccate.

Simon and the Stars, oroscopo settimanale fino al 12 gennaio 2025:

CAPRICORNO: L’oroscopo di questa settimana ti vede protagonista soprattutto tra mercoledì 8 e giovedì 9 grazie a una splendida Luna che va a sancire l’inizio di un nuovo percorso professionale, in amore per i single è il momento di aprirsi e nuove conoscenze ed essere meno diffidenti, la coppie in crisi devono parlare e cercare di chiarirsi.

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Simon and the Stars, l’inizio settimana potrebbe avvicinarti di più a una nuova collaborazione o darti la lucidità necessaria per chiarire la direzione da prendere in certi affari, ottima la giornata di mercoledì 8 gennaio per prendere importanti decisioni, in amore invece inizia una fase di profonda rigenerazione per risolvere e sciogliere problematiche, ottimo il weekend.

PESCI: Sul lavoro la situazione si sblocca e sono in arrivo ottime occasioni soprattutto tra mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio 2025 grazie soprattutto alla Luna Favorevole e in ottimo aspetto, per quanto riguarda l’amore invece la settimana offre buone occasioni per conoscere qualcuno e per dimostrare i proprio sentimenti alla persona amata, non siate timidi.