Oroscopo settimanale, le previsioni dal 6 al 12 gennaio 2025

In attesa della nuova settimana, che va da lunedì 6 a domenica 12 dicembre 2025, cosa rivela l’Oroscopo settimanale relativo all’influenza degli astri e dei pianeti sui 12 segni zodiacali nel corso di quei giorni? Entriamo nel dettaglio delle previsioni, riportate da Blasting News e riferite alla seconda metà dello Zodiaco, che va dalla Bilancia ai Pesci (qui le previsioni per i primi 6 segni).

Oroscopo settimanale 6-12 gennaio 2025: Scorpione e Capricorno protagonisti

BILANCIA: Settimana nel segno dell’equilibrio e della serenità; a lavoro verrete apprezzati per le vostre mediazioni e la creatività nel trovare soluzioni e saprete collaborare, sul fronte finanze occhio però a pianificare correttamente le spese, evitando possibili imprevisti. Sul fronte relazionale consoliderete i rapporti più stretti, chi invece cerca qualche nuova emozione saprà lasciarsi trascinare dagli eventi.

SCORPIONE: Settimana top all’insegna dell’entusiasmo; in amore sarete leggeri e rafforzerete la vivacità dei rapporti, mentre i single si sentiranno briosi e con il desiderio di fare conquiste. A lavoro otterrete gratificazioni e risultati grazie alla vostra determinazione ed intraprendenza, periodo positivo anche per vecchie o nuove relazioni interpersonali.

SAGITTARIO: Saranno giorni entusiasmanti e segnati da qualche rallentamento; a lavoro valorizzerete il vostro talento ma occhio ad accumulare ritardi, serenità in amore anche se l’ombra dell’impazienza potrebbe generare piccole incomprensioni, nuove conoscenze invece per i single. Il consiglio è di dedicarvi del tempo, nel segno del relax.

CAPRICORNO: Settimana brillante e segnata da obiettivi raggiunti; a lavoro sarete determinati nel superare gli ostacoli e otterrete non solo risultati ma anche apprezzamenti generali. Serenità e stabilità anche in amore per le coppie, mentre per i single sono in arrivo possibili ed inaspettate emozioni. Il consiglio è dedicarvi del tempo per ricaricare le energie e prendervi cura di corpo e mente.

ACQUARIO: Settimana in cui riorganizzerete le vostre priorità sfruttando al meglio il vostro tempo; a lavoro non vi sentirete apprezzati o appagati, siate però positivi anche per evitare possibili incomprensioni. Fase di riflessione in amore per una distanza emotiva da colmare, mentre i single dovranno superare la propria timidezza per concedersi incontri speciali.

PESCI: Settimana di introspezione e riflessione interiore, dove sarete alla ricerca dell’equilibrio; a lavoro dovrete affrontare i numerosi impegni senza sentirvi oppressi, mentre in amore dovrete ricercare il dialogo perduto per aprirvi con il partner ed evitare incomprensioni. Vostra alleata sarà la creatività, che vi porterà originali ed inattese soluzioni per risolvere alcune questioni.