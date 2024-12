L’oroscopo settimanale di Simon and the stars svela cosa dicono le stelle per la settimana dal 16 al 22 dicembre 2024 concentrandosi soprattutto sui giorni del weekend e su amore e fortuna ma anche su possibili sbocchi professionali a lungo termine. Vediamo dunque le previsioni da Ariete a Vergine per la settimana fino al 22 dicembre 2024.

Oroscopo Paolo Fox di domani 20 dicembre 2024/ Verso il 2025: anno ottimo per il Cancro e il Leone da subito

Oroscopo settimanale fino al 22 dicembre 2024 di Simon and the stars: previsioni primi segni

ARIETE: Le Stelle ti invitano a mettere a fuoco i prossimi passi da fare in vista di un ottimo gennaio soprattutto dal punto di vista del lavoro e questo significa impostare programmi, iniziative e prendere contatti o accordi di lavoro. In amore Venere ha acceso il desiderio di leggerezza e novità.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 19 dicembre 2024/ Momenti ‘elettrici’ per Bilancia e Acquario

TORO: L’oroscopo settimanale di Simon and the stars svela che sarà una settimana di calma apparente che in realtà ti spingerà ad importanti riflessioni, oggi e domani (giovedì 19 e venerdì 20) non tutto potrebbe filare liscio come l’olio. In amore se sei in coppia potrebbero esserci piccole incomprensioni, incontri per i single nel weekend.

GEMELLI: Periodo di svolta nel lavoro soprattutto in vista dell’anno nuovo e potresti ritrovarti a pensare a interessanti progetti e obbiettivi, oppure a valutare una nuova collaborazione, il fine settimana per chi è in coppia è ottimo per chiarire mentre per i single si prevedono nuovi incontri.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 19 dicembre 2024/ Dissidi interiori per Gemelli e Cancro

Simon and the stars, oroscopo settimanale fino al 22 dicembre 2024: cautela per Vergine, Cancro troppo emotivi

CANCRO: Il Sole in opposizione invita all’introspezione ed a una voglia di rinnovamento, domani (venerdì 23 dicembre) potrebbero arrivare delle importanti comunicazioni, in amore la Luna nel tuo segno ti rende particolarmente felice ma anche troppo sensibile alle dinamiche emotive e familiari.

LEONE: L’oroscopo settimanale svela che nel lavoro entro domani (venerdì 20 dicembre) potrai venire a capo di un problema che ti blocca grazie ad un’idea geniale, utili in tal senso le giornate di fine settimana. In amore tutto procede alla grande e non è escluso che qualcuno possa anche pensare ad un bebè.

VERGINE: Cautela sul fronte economico e finanziario qualcosa di positivo, però, inizierà a smuoversi da venerdì 20 dicembre, periodo in cui sei sotto stress e sottovaluti i sentimenti e nel fine settimana il cielo è ottimo sia per le coppie che vogliono trovare equilibrio e stabilità che per i single alle prese con nuovi interessanti incontri.