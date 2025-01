Inizia una nuova settimanale e per farlo nel migliore dei modi ecco svelato l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars dal 29 gennaio al 2 febbraio 2025 che sul suo sito svela in maniera sempre puntuale, tenendo conto dell’amore, del lavoro e della fortuna negli incontri, tenendo conto dell’influsso dei pianeti. Andiamo, quindi, a scoprire le previsioni dei primi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 29 gennaio 2025/ Toro introspettivi, progressi per gli Ariete

Oroscopo settimanale dal 29 gennaio al 2 febbraio 2025 per i primi tre segni

ARIETE: i nati sotto questo segno non devono darsi per vinti anche se certe questioni di carattere economico andrebbero revisionate con una certa attenzione. Il cielo di questa settimana, però, offre loro delle opportunità davvero succose. Il consiglio è quello di relazionarsi a nuove persone perché può darsi che nella loro vita abbiano ricevuto delle recenti delusioni. Punto di svolta attorno alle giornate di oggi e di domani, 30 gennaio. Sono in arrivo delle buone risposte.

Oroscopo Paolo Fox di domani 29 gennaio 2025/ Il Capricorno deve chiarire in amore, i Pesci sono furibondi

TORO: gli affari andrebbero rilanciati al più presto dato che gli influssi stellati e planetari sembrano essere positivi. Ci sono delle ottime opportunità per mettersi in mostra per come dovrebbero. Le aspettative degli altri sono davvero alle stelle quindi potrebbero essere un po’ sotto pressione. Le loro richieste sul fronte del lavoro sono già partite nei giorni scorsi e il consiglio è quello di osservare ciò che accade nelle giornate di oggi e domani. Mercurio, purtroppo, rema loro contro.

GEMELLI: i nati sotto questo segno sono arrivati a un giro di boa interessante con Giove che prosegue il suo cammino a braccetto di una Luna novella. Ci sono occasioni e crescita personale sul piatto. Da questa settimana c’è l’ottimo aspetto di Mercurio che li aiuterà nella giornata di giovedì. La giornata di venerdì è più in salita rispetto alle altre. Negli ultimi tempi c’è anche chi è ripartito da una novità.

Oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 2 febbraio 2025/ Acquario pronti ad osare, Pesci in ripresa

Simon & The Stars e il suo oroscopo settimanale per gli altri segni dello zodiaco

CANCRO: per fortuna non è più in opposizione Mercurio, quindi possono sperare in qualcosa di più rispetto al solito. C’è da fare un po’ più di ordine nella loro vita professionale oltre a dover risolvere alcune questioni burocratiche davvero fastidiose. C’è voluta cautela all’inizio della settimana, bisogna fare attenzione se si vuole investire il proprio denaro. Cambiamenti societari all’orizzonte, tutto appare ancora in work in progress, come dice l’oroscopo di Simon & The Stars.

LEONE: nelle ultime settimane i nati sotto questo segno hanno vissuto molte cose. Non è sempre facile affrontare certe situazioni e spesso si è di fronte a un bivio. La Luna nuova li invita a trattare certe condizioni anche perché potrebbe essere una settimana cardine, questa. Giovedì 30 gennaio potrebbe essere una giornata importante per un evento o un confronto. Meglio una mediazione che un litigio.

VERGINE: gli affari dei nati sotto questo segno hanno un incentivo, ma secondo l’astrologo è importante riorganizzare il loro ambito professionale. Questi primi mesi dell’anno 2025 è l’ideale per assestarsi e rivedere i propri obiettivi. L’importante è ritrovare un equilibrio perché il periodo è piuttosto frenetico. Venerdì 31 gennaio darà una nuova indicazione agli affari.