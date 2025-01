L’oroscopo settimanale di Simon and the Stars svela che cosa prevedono le Stelle e gli Astri per le giornate da lunedì 20 a domenica 26 gennaio 2024 soprattutto su amore e lavoro. Per alcuni segni sono previsti ritorni di fiamma mentre per altri è un periodo in cui si può osare sul lavoro. Venere in quadratura e a favore di alcuni di loro e contraria con altri mentre Mercurio può portare dei malumori. Vediamo le previsioni settimanale da Bilancia a Pesci nel dettaglio.

Oroscopo settimanale di Simon and the Stars: previsioni segno per segno

BILANCIA: Periodo di chiarimenti e riflessioni per i nati de segno che vede la settimana iniziare con la Luna favorevole, nel lavoro saranno produttive le giornate di mercoledì 22 e giovedì 23, grazie al Sole favorevole è il momento di esprimersi chiaramente con il proprio partner.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale di Simon and the Stars prevede per le giornate da martedì 21 a giovedì 23 che il tuo nome brilli nei colleghi, avrai modo di farti conoscere per le tue qualità e per il tuo talento, in amore sarà il bellissimo aspetto a far rafforzare e rilanciare le relazioni soprattutto nelle giornate di metà settimana.

SAGITTARIO: Cielo favorevole per cambiare, rischiare e cercare delle risposte, soprattutto nelle giornate da lunedì 20 e venerdì 24 gennaio, cerca di sfruttarle per sancire una nuova partnership, in amore c’è bisogno di tempo per le coppie più durature per comprendersi e chiarirsi mentre per i single potrebbero essere interessanti incontri nel weekend.

CAPRICORNO: Le giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 possono mettere in campo nuove collaborazioni, incentivare programmi e iniziative e seminare per il periodo futuro, tuttavia l’opposizione di Marte potrebbe generare insoddisfazione. In amore chi ha basi solide può programmare un matrimonio.

ACQUARIO: Stando a quanto prevede l’oroscopo settimanale 20-26 gennaio 2025 nel lavoro è tempo per gettare le basi solide per un proficua svolta che potrebbe essere favorita nei prossimi giorni, in amore tutto è possibile, non saranno pochi coloro che faranno progetti per il futuro, magari pensando alle nozze o a un figlio, ritorni di fiamma per i single.

PESCI: Le giornate di mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio sono perfette per viaggiare, per lavoro o per motivi personali, o per impostare un nuovo progetto. In amore Venere a favore ti porta a fare progetti a lungo termine, giornate intense mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio e per i single potrebbe essere un’emozione speciale.