Oroscopo su coronavirus a Settimana Ventura/ E’ polemica “Danno di immagine evidente”

Polemiche nei confronti di “Settimana Ventura”, il programma di Rai Due condotto da Simona Ventura. Non è infatti piaciuta ai più la scelta dello show domenicale di dare spazio ad un oroscopo sul coronavirus. Mentre il governo emanava il nuovo decreto d’emergenza con misure restrittive verso la Lombardia, e i casi in aumento di centinaia di unità, si chiedeva all’astrologo Mauro Perfetti se le stelle avessero in qualche modo predetto lo scenario attuale. “Coronavirus cosa dicono le stelle”, segnalava lo stesso programma, giusto per rendere il siparietto ancora più di cattivo gusto. “Al di là del sorriso – chiedeva la Ventura all’astrologo – le stelle avevano letto una cosa di questo genere? L’astrologia aveva predetto queste cose o no?“. Perfetti ha risposto spiegando che gli astri “indicano ma non determinano” e che, “guardando il quadro astrale dell’Italia c’era un’indicazione che andava a solleticare la salute“. L’astrologo ha quindi concluso il suo intervento con un messaggio di buon auspicio in quanto le stelle “lasciano intravedere che ce la faremo“.

OROSCOPO SU CORONAVIRUS: SETTIMANA VENTURA AL CAPOLINEA?

Un episodio che non è passato in cavalleria, e sono molti coloro che hanno storto il naso dopo averlo visto, fra cui il consigliere Riccardo Laganà, che sulla propria pagina Facebook ha scritto: “È tempo che più di qualcuno paghi il conto di tanta cialtroneria sulla rete 2. Il danno di immagine è evidente“. Laganà ha poi aggiunto, rispondendo al giornalista Lorenzo Pregliasco: “Ritengo che il servizio pubblico, in questo momento, debba essere un punto di riferimento. In tal caso non penso si stia assolvendo alla missione che #Rai deve compiere durante questi giorni terribili. Chiederó spiegazioni a chi di dovere, intanto mi scuso”. E dopo quanto accaduto già circolano sul web voci incontrollate circa la possibile chiusura del programma, alla luce anche dei bassi ascolti ottenuti fino ad ora da Simona Ventura. Paolo Fox, noto astrologo de I fatti vostri, non si è presentato quest’oggi a I fatti vostri.

