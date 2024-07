L’oroscopo weekend 27-28 luglio 2024 di Simon and the stars cosa riserverà a segni della seconda parte dello zodiaco? Cosa dicono le Stelle soprattutto in amore e sui sentimenti?. Scorpione riuscirà ad affrontare il partner rivelandogli tutto ciò che non funziona mentre i single Acquario saranno aperti a nuove conoscenze. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni del noto astrologo per i segni da Bilancia a Pesci.

Oroscopo weekend 27-28 luglio di Simon and the stars: Bilancia determinati e decisi

BILANCIA: Tutto ciò che hai sentito l’urgenza di esprimere, probabilmente lo hai già detto o lo farai durante il weekend. Con questa Bilancia di fine luglio, non si scherza di certo! Solo le storie più forti possono proseguire, anche perché per te ora la vita deve fluire ed essere vissuta con maggiore entusiasmo: c’è chi pensa a una convivenza, a un matrimonio,

SCORPIONE: Le giornate di sabato 27 e domenica 28 possono essere teatro di confronti: se ti arriva una critica dal partner, non ti chiudere a riccio ma approfittane per parlarne in modo chiaro e di esprimere anche tu il tuo punto di vista. Per i single (ma non solo) il buon aspetto di Mercurio rimette in moto la giostra dei nuovi incontri, ancor più se in viaggio o in vacanza.

SAGITTARIO: Speciali gli incontri che si fanno in vacanza, visto che questa è una Venere (stando all’oroscopo weekend 27-28 luglio 2024) che in certi casi può parlare addirittura “altre lingue”. Una piccola conferma o una bella novità intanto potrebbero arrivare a fine settimana. Se ce ne sono le basi, si può anche pensare di ufficializzare una relazione o di mettere in cantiere un figlio

Simon and the stars, oroscopo weekend 27-28 luglio 2024: Capricorno deve riposarsi

CAPRICORNO: Favoriti gli amori che nascono in viaggio. Il cielo di fine luglio riporta leggerezza e libertà, per questo è importante non mettere limiti alla provvidenza. Se ci sono stati problemi con una casa (intesa come abitazione propria, ma anche affittato per le vacanze), ora è possibile giungere a un accordo, a uno sblocco della situazione. Sabato 27 riposiamoci, domenica 28 ascoltiamo il cuore.

ACQUARIO: L’oroscopo del weekend 27-28 luglio 2024 svela che in casi limite non escludo incontri fugaci, appassionati, talvolta clandestini per ritrovare un po’ di brio nella propria vita, e va bene… ma cerchiamo poi di sistemare anche la relazione attuale. Intrigante il cielo dei single: anche se nella maggior parte dei casi si parla di relazioni occasionali, di certo non si può dire che manchino la passione e l’eros. Teniamoci aperti a complimenti e sguardi nel weekend.

PESCI: Lasciati cullare dai sogni di inizio settimana, anche se verso il prossimo weekend potresti avere una prima risposta alle tante domande che ti stai ponendo in questo periodo. Anche un episodio di “gelosia” (da parte tua o dell’altro) può restituirti una risposta, ma cerca di non giungere a conclusioni affrettate.