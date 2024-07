Si avvicina l’ultimo fine settimana del mese e consultando le Stelle si può scoprire che cosa i primi 6 segni dello zodiaco dovranno aspettarsi soprattutto per quanto riguarda l’amore, i nuovi incontri e le vecchie relazioni che proseguono a gonfie vele o invece sono in piena crisi. Stando a quanto riporta l’oroscopo weekend 27-28 luglio 2024 di Simon and the stars ci saranno degli importanti incontri per Cancro mentre Vergine sarà in piena crisi. Scopriamo dunque le previsioni segno per segno del noto astrologo.

Oroscopo weekend 27-28 luglio 2024 di Simon and the star: per Ariete arriva il momento di voltare pagina

ARIETE: Buon cielo per i single con Venere e il Sole che soffiano a favore: è il momento di rimettere in moto le emozioni, ancor più se ci lasciamo alle spalle una delusione d’amore. Sono convinto che il prossimo weekend può offrire effetti speciali per il cuore, soprattutto se condivisi con un Ariete come te, ma anche con un Gemelli o una Vergine.

TORO: Stando all’oroscopo tra (la sera di) sabato 27 e domenica 28, con la Luna nel segno, è possibile fare la differenza. Solo chi sta attraversando una fase di crisi nel rapporto, entro inizio agosto può seriamente rimettere tutto in discussione… anche qui però cerchiamo di ponderare ogni tipo di decisione.

GEMELLI: Chi vuole rimettere in circolo le emozioni, non sottovaluti un invito o una situazione in arrivo durante il weekend. Sono molte le passioni che nascono sotto questo cielo, e chi se ne frega se dureranno per sempre o un’intera stagione. Ciò che conta, ora come ora, è stare bene. Regaliamoci un gesto d’amore, anche una semplice fuga al mare in giornata può fare la differenza.

Simon and the star, oroscopo del weekend del 27 e 28 luglio 2024: sentimenti in giostra per Leone

CANCRO: Venere tornerà in buon aspetto a partire da agosto, ma nel frattempo – senza attendere – è importante lasciarsi andare e vedere dove porta il cuore. Ad esempio giornate c come quelle del weekend potrebbero creare la situazione ideale (un evento, una festa, etc.) per fare nuovi incontri da far crescere nelle prossime settimane… ma anche per rivedere qualcuno di tuo interesse.

LEONE: Le conoscenze che nascono in questo periodo sono intense e hanno ottime prospettive di crescita nel tempo. Un invito ad un evento mondano potrebbe rimettere in moto la giostra degli incontri già nel fine settimana. Davvero convincente l’intesa con Ariete, Gemelli e Sagittario…

VERGINE: Difficile invece mantenere un certo aplomb di fronte a “ritorni” di ex o di “vecchie amicizie” che si riaffacciano nella tua vita. Non sempre con pretese chiare, ma semplicemente con il piacere di risentirti. Che vorranno mai dirti? Questo è un cielo che in molti casi parla proprio di situazioni da confermare o da riconsiderare.