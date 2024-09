L’oroscopo weekend di Mauro Perfetti svela cosa dicono le Stelle e gli astri per i giorni del fine settimana da sabato 14 a domenica 15 settembre 2024, quali segni saranno particolarmente baciati dalla fortuna e quali, invece, dovranno faticare un po’ di più per raggiungere i loro obbiettivi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del noto astrologo per i primi sei segni dello Zodiaco, da Ariete a Vergine concentrandoci maggiormente su amore e fortuna.

Oroscopo weekend di Mauro Perfetti (14-15 settembre 2024): flirt per i single Toro

ARIETE: Le stelle invitano a fare un bilancio in campo sentimentale, valutando punti di forza e criticità nelle relazioni, in coppia risveglierete il giusto feeling, ma riuscirete anche a rimettere in sesto i legami in difficoltà o chiuderli definitivamente.

TORO: È tempo di organizzare il lavoro in casa con il partner per creare un gioco di squadra, bene i flirt per i single. In generale le Stelle indicano che è un ottimo momento per far crescere l’autostima e la fiducia in se stessi.

GEMELLI: Le Stelle anche in questo caso svelano che sale la passione e aumenta l’autostima, questo aiuta a recuperare i rapporti, l’oroscopo weekend vi invita a non fidarvi degli adulatori o di chi vi sommerge di complimenti.

CANCRO: I nati del segno riusciranno a trovare un valido sostegno e aiuto nei proprio partner, grazie a Marte potranno esserci importanti novità in amore soprattutto per i single ma occhio a mantenere i nervi saldi.

LEONE: L’oroscopo weekend svela che sente l’esigenza di avere di più in amore, non si sbilancia oltre ma annuncia novità per i single, cambiamenti anche per le coppie in piena crisi.

VERGINE: Il segno vive una rinascita su tanti aspetti della propria vita e riesce a condividere le sue aspirazioni con il partner. È soprattutto Mercurio nel segno l’artefice di miglioramenti e conferme in amore.