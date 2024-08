L’oroscopo weekend di Simon and the stars con le previsioni per sabato 17 e domenica 18 agosto 2024 rivela cosa succederà ai segni soprattutto su amore e fortuna. Quali segni saranno particolarmente baciati da Cupido e quali invece della Dea bendata? Si prevedono interessati flirt per i single dei Gemelli, del Cancro e non solo mentre le coppie in crisi dovranno fare delle scelte importanti. Vediamo quindi le previsioni del noto astrologo per i primi sei segni: da Ariete a Vergine.

Oroscopo weekend di Simon and the stars, previsioni: opportunità per Gemelli

ARIETE: L’amore potrebbe sbocciare proprio nel fine settimana in vacanza, tra il divertimento e la leggerezza di incontri inaspettati e travolgenti. È il momento di aprirti, di lasciarti andare e di vivere appieno le emozioni, anche quando riportano sulla tua via persone del passato.

TORO: L’oroscopo weekend svela che saranno proprio le giornate di sabato e domenica a regalarti momenti che rimarranno impressi nella tua memoria, forse proprio perché sentirai di essere nuovamente innamorato, o magari perché riscoprirai la bellezza di un amore che pensavi di conoscere già. E ovviamente intendo quello per il partner.

GEMELLI: Per chi è single, questo fine settimana porta con sé varie opportunità di incontro, anche se tutto viaggia su un binario fugace e occasionale, buttati! Prendi queste esperienze come un’opportunità per divertirti, conoscere persone nuove, buon momento per riposarti, specie se da poco sei stato poco bene

Simon and the stars, oroscopo weekend: previsioni su Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: Le relazioni nate al chiaro di luna (ma non alla luce del giorno) infatti potrebbero presto arrivare a un punto di svolta. È il momento di fare chiarezza, di capire cosa vuoi veramente e di prendere decisioni che ti porteranno verso una maggiore serenità

LEONE: L’oroscopo weekend di Simon and the stars svela che c’è la possibilità che una persona del passato faccia ritorno, cercando una riconciliazione. Che fare? Sta a te decidere se aprire nuovamente le porte o se preferire nuove avventure. Ma se stai cercando una storia seria, metti in conto cosa realmente può darti l’altro.

VERGINE: Le giornate intorno a sabato 17 saranno particolarmente speciali e piene di emozioni. È il momento ideale per dedicarti alla tua vita sentimentale, per riscoprire la passione e vivere momenti intensi con la persona che ami o, perché no, per incontrare qualcuno di nuovo se sei alla ricerca.