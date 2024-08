L’oroscopo settimanale da lunedì 12 a domenica 18 agosto 2024 di Simon and The Stars svela cosa dicono le Stelle soprattutto su amore e fortuna. In questa settimana di Ferragosto in cui Mercurio retrogrado torna ad affiancarsi al Sole in Leone, Venere prosegue il suo transito in Vergine e ci avviciniamo a una delle Lune Piene più interessanti di quest’anno. Vediamo nel dettaglio le previsioni del noto astrologo per i primi sei segni dello Zodiaco da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale di Simon and the stars 12-18 agosto 2024: giorni speciali per Cancro

ARIETE: Le giornate intorno a Ferragosto saranno particolarmente intense per il cuore: momenti di intimità e condivisione che potrebbero risvegliare in te un desiderio profondo: quello di amare se sei single (o in crisi), ma anche quella di diventare genitore se il sogno è quello di avere un bebè.

TORO: Secondo l’oroscopo settimanale saranno giorni perfetti per lasciarti andare, per farti trasportare dalla magia dell’estate e per ritrovare quell’intesa speciale con il partner. Se sei in coppia, infatti, questi momenti di complicità saranno fondamentali per rafforzare il legame e vivere appieno la passione che Venere sta alimentando.

GEMELLI: Giove nel segno ha il potere di aprire un nuovo capitolo di vita, in cui il passato può continuare a far parte della tua storia solo se trova la forza di rinnovarsi. Questo vale soprattutto per l’amore: se una relazione è in crisi o stantia, è il momento di metterla in discussione.

CANCRO: Venere, intanto, si fa sentire nell’area delle emozioni, rendendo questo periodo particolarmente “croccante” per chi è in cerca di nuove avventure amorose. Se sei single, è il momento di mettere da parte i dubbi e le riflessioni (soprattutto legate al passato) e lasciarti andare con più disinvoltura.

LEONE: L’oroscopo settimanale svela che intorno a Ferragosto le stelle favoriscono i nuovi incontri e potresti imbatterti in qualcuno che catturerà la tua attenzione in modo speciale, portando una ventata di freschezza nella tua vita sentimentale. Tuttavia c’è anche la possibilità che una persona del passato faccia ritorno, cercando una riconciliazione.

VERGINE: Una certa tensione lavorativa potrebbe essere presente anche nella settimana di Ferragosto, ma cerca di trovare dei momenti per te, per ricaricare le energie e affrontare al meglio le sfide future. L’amore è pronto a farsi sentire con forza grazie a una bellissima Venere che splende nel segno.