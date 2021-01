ORSETTO, GLI INDIZI: CHI È?/ Dolce, tenero ma anche irriverente (Cantante Mascherato)

“L’indizio del camioncino ci porta dritti dritti nel mondo di Orsetto. Eccolo qua. Ma non è meraviglioso?”. Esordisce così Milly Carlucci nella clip dedicata a Orsetto, uno dei protagonisti di questa edizione de Il Cantante Mascherato, il talent game show di Rai1 con al centro otto vip che si sfidano a suon di musica e (s)mascheramenti. Quella di Orsetto, constata il cameraman, è forse la maschera più simpatica: “È il peluche più grande d’Italia, non credo che ce ne sia uno più grande di lui, guarda”, fa notare la conduttrice. Nel video, pubblicato sull’account Twitter @IlCantanteRai1, vediamo Orsetto al suo debutto sui social network. E c’è da scommettere che proprio i social network saranno il campo di battaglia dove troveremo schierati i vari fan del programma, ciascuno pronto a fare il tifo e a sfidarsi nel tentativo di indovinare le identità dei personaggi.

Orsetto, la maschera preferita dai bambini

Prosegue Milly Carlucci: “Credo che abbiamo il titolo: è la stella di primo orsetto d’Italia”. La conduttrice si riferisce alla stazza dell’Orsetto – per cui il vezzeggiativo è forse inadeguato –, anche se Orsetto rimane comunque carinissimo e viene da pensare che piacerà particolarmente ai bambini. “È simpatico davvero, eh. Forse è la maschera più simpatica”, ribadisce l’autore del girato. Che poi si rivolge direttamente a lui: “Confermi che sei il più grande? Ah, non parla”. Se pure non parla, Orsetto fa cenno che sì, è a lui che spetta questo primato. E chissà che non spetti a lui anche il primato di vincitore della seconda edizione de Il Cantante Mascherato…

Chi è Orsetto? Carolina la sua ‘padrona’

Nell’anteprima de Il Cantante Mascherato andata in onda nel pomeriggio di sabato 23 gennaio, Orsetto ha fatto il suo ingresso ufficiale sulle note di Un amico in me, brano tratto dalla colonna sonora del film Disney-Pixar Toy Story. “Mi presento: mi chiamo Teddy e sono l’orsetto di Carolina. Di me posso dire che non sopporto le ingiustizie, che sono molto onesto e coraggioso. Ho solo un problema con l’abbandono: infatti io gli altri non li abbandono mai”. Effettivamente, a questo proposito, Orsetto confessa di non stare troppo bene, visto che ha perso la sua padrona, Carolina, la bambina che lo aveva adottato. A cosa farà riferimento Teddy? Il resto della storia è tutto da scoprire. Per ora, comunque, questo capitolo volge al termine. La chiusura spetta a Milly: “L’orsetto è il compagno ideale di giochi di tutti i bambini, un mito che resiste nel tempo, perché è dolce, è tenero, ma il nostro Orsetto è anche irriverente, è questo che lo rende irresistibile”.

Benvenuti a bordo del camioncino rosso di #Orsetto🧸! Vi aspettiamo il 29 gennaio in prima serata su #Rai1#IlCantanteMascherato@milly_carlucci pic.twitter.com/cHzqIIt9BK — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) January 17, 2021





