Orsetto: gli indizi, chi è?/ Milly Carlucci svela il nome, ma non è Francesco Motta

Orsetto, Il Cantante Mascherato 2021: gli indizi. Chi si nasconde sotto la maschera? Tutto pronto per la finale della seconda edizione dello show di successo condotto da Milly Carlucci il venerdì in prima serata su Rai1. Finalmente i telespettatori e il pubblico social scoprirà chi c’è sotto la maschera dell’Orsetto che si gioca nella finale contro la Farfalla. Inutile nascondere che l’Orsetto è una delle maschere più amate di questa edizione: votatissima sui social sin dalla prima puntata ha incuriosito grandi e piccini. La sua identità però è ancora da scoprire e tante sono le ipotesi fatte dalla giuria del programma composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca. I nomi al momento più quotati sono Dodi Battaglia, Francesco Motta e Valentino Rossi che è stato fatto da quasi tutti i giurati. A sorpresa però nelle ultime ore un altro nome è stato associato alla maschera dell’Orsetto. A rivelarlo è stata proprio la padrona di casa Milly Carlucci che, ospite di Tv Talk, si è lasciata scappare: “e se nell’Orsetto ci fosse Massimo Bernardini? Se c’è proprio lui? Lancio subito questa provocazione”.

Orsetto de Il Cantante mascherato 2021, tutti gli indizi

Chi è Orsetto de Il Cantante mascherato 2021? Tantissimi gli indizi finora disseminati dalla maschera dello show di Milly Carlucci, anche se al momento non è ancora del tutto chiaro quale personaggio possa nascondersi sotto la maschera. Uno degli indizi più importanti è sicuramente questo: “Orsetto si chiama Teddy e appartiene a una certa Carolina”. Proprio per questo motivo in tanti hanno pensato al cantautore Frances Motta legato sentimentalmente all’attrice Carolina Crescentini. In realtà gli altri indizi però portano in tutta altra direzione visto che l’Orsetto ha detto di amare “le avventure sportive e spericolate” e di essere una persona onesta, coraggiosa e di non sopportare le ingiustizie. E ancora: chi si nasconde sotto l’Orsetto non ha mai abbandonato nessuno, anzi soffre della sindrome dell’abbandono e si definisce leale, dolce, tenero e irriverente”. Chi si nasconde sotto la maschera?



