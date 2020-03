Orsolini alla Roma?/ Calciomercato, possibile intreccio con la Juve per il rossoblu

Siamo ben lontani dalla finestra di giugno del calciomercato, ma già si tessono trame anche abbastanza intricate in vista della prossima finestra di contrattazione. Ecco che stando le ultime voci di calciomercato raccolte da Il Messaggero, al centro di tali trame potrebbe esserci Riccardo Orsolini, nel mirino della Roma per la prossima stagione. Il nome è certo uno di quelli da tenere d’occhio in questa estate di mercato: l’esterno offensivo è certo uno degli elementi di maggior valore nello spogliatoio del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Dotato di ottime doti di costruzione di gioco e autore di diversi gol e assist vincenti, non ci sorprende dunque che la Roma voglia Orsolini: tenuto conto che ha solo 23 anni, il giocatore è certo un ottimo investimento per il futuro. Ecco perchè il profilo del giocatore del Bologna non interessa solo alla dirigenza della Lupa.

ORSOLINI ALLA ROMA? L’INTRECCIO CON LA JUVENTUS

Stando infatti alle ultime indiscrezioni di mercato, questa estate potremmo assistere a un buon intreccio tra Juventus e Roma per la questione Orsolini. Secondo la redazione de il Messaggero infatti la Vecchia Signora ha messo nel mirino il giocatore, che pure è stato riscattato dal Bologna per 15 milioni di euro solo questa estate dagli stessi bianconeri: un ritorno di fiamma tra le parti che però andrebbe a favore della Roma. Infatti, non appena acquistato dalla società felsinea, i bianconeri sarebbero pronti a girare il giocatore, sempre con la formula del prestito, alla Roma. Per il momento non vi è nulla di certo ma Fonseca pare aver in mente già di fare spazio all’esterno rossoblu: sarebbe infatti pronto a fare le valigie e lasciare Trigoria questa estate Cengiz Under.



