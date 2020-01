Video/ Bologna Fiorentina (1-1): highlights e gol, Orsolini beffa i viola (Serie A)

Con il video di Bologna Fiorentina analizziamo la partita di Serie A valida per la 18^ giornata, e terminata 1-1: grande beffa per i viola che, in vantaggio nel primo tempo, erano gestiti a riuscire quelli che sarebbero stati tre punti fondamentali per la loro classifica e per uscire dalla crisi ma si sono fatti raggiungere in pieno recupero. Ai punti però avrebbe meritato la squadra di casa: il gol segnato da Marco Benassi al 27’ minuto, uno splendido tiro al volo su corta respinta di Medel a liberare l’area, è stato estemporaneo e ha di fatto premiato l’unica vera occasione avuta dalla squadra che lunedì ha salutato l’esordio di Beppe Iachini in panchina. Per il resto si è visto praticamente solo il Bologna, che ha espresso un buon calcio e creato opportunità a ripetizione con le incursioni di Orsolini e Nicola Sansone dagli esterni. Bravissimo il portiere polacco Dragowski, che però è caduto sul più bello: nell’ultima azione della partita German Pezzella ha commesso fallo su Santander e della punizione si è incaricato Riccardo Orsolini, che ha calciato direttamente verso la porta e infilato il pareggio. Enorme delusione per una Fiorentina che però dimostra di dover ancora lavorare sodo per raggiungere il suo reale livello, mentre per il Bologna di Sinisa Mihahjlovic questo è un punto importante per allontanare ancor più la zona retrocessione.

VIDEO BOLOGNA FIORENTINA: IL SECONDO TEMPO

Analizzando le statistiche per il video di Bologna Fiorentina, possiamo notare come anche i numeri diano ragione ai rossoblu: il possesso palla innanzitutto è stato per il 62% della squadra di casa, e ha fruttato 12 tiri contro i 7 della Fiorentina ma soprattutto con 7 di queste conclusioni che sono terminate nello specchio, e hanno costretto il portiere avversario Bartlomej Dragowski a effettuare varie parate per confermare il risultato. Il Bologna è riuscito ad arrivare a concludere per 4 volte in area di rigore, e nell’unica punizione calciata verso lo specchio ha trovato il gol; spicca anche il fatto che i viola abbiano dovuto ricorrere a ben 22 falli, segno di come i felsinei abbiano condotto la partita, ma anche le 8 occasioni da gol concrete che la squadra di Sinisa Mihajlovic abbia creato nel corso della partita. Il Bologna ha avuto un buon 82% di precisione nei passaggi, la Fiorentina invece si è fermata ad un brutto 59%: anche da questo dato si legge la difficoltà degli ospiti nel condurre la sfida del Dall’Ara, tutto sommato se ci riferissimo al gioco diremmo che ai viola è anche andata bene aver pareggiato.

VIDEO BOLOGNA FIORENTINA, HIGHLIGHTS E GOL





