Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini si sposano?/ Chiarimento: “Nessun matrimonio!”

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini si sposano? Una delle coppie più amate del trono classico di Uomini e Donne, di recente ha dovuto chiarire questa particolare indiscrezione. Ed infatti, un video condiviso alcuni giorni fa, ha alimentato le pagine di gossip, specie su Instagram, che avevano ipotizzato una proposta di matrimonio. Dopo avere visto questa particolare clip che ritraeva i due intenti ad una “proposta”, l’ex gelataia ha spiegato bene la faccenda. “Come vi avevo spiegato in Sardegna, non c’è nessuna proposta e nessun matrimonio (per ora)”, scrive Eleonora, smentendo che si sia parlato di matrimonio e proposte tra di loro, non seriamente almeno e non in questo momento.

Eleonora Rocchini e Oscar e Branzani si sposano? Lei smentisce

Di recente, Eleonora Rocchini era tornata al centro del gossip, sempre per i battibecchi avuti in passato con Raffaella Mennoia. L’influencer da poco, ha regalato agli estimatori anche un lungo post, dopo avere tagliato il traguardo del milione di follower su Instagram, suo principale strumento di lavoro. “Non saprei neanche cosa scrivervi per raccontare il nostro percorso. Tutto è nato tre anni fa da un’esperienza che mi ha portato non solo a farmi conoscere da voi ma anche a incontrare la persona con cui felicemente vivo da tre anni”. La Rocchini si è riferita a Uomini e Donne e ad Oscar Branzani. “Mi avete stravolto la vita in tutti i sensi – prosegue – mi avete permesso di fare qualcosa che realmente mi piace fare, mi avete appoggiata, e vi ringrazio (…) Ad oggi siamo a un milione, un milione di persone che ogni giorno si sorbiscono il mio carattere”, continua la Rocchini, “Ci vuole pazienza con me (…) Tre anni fa lavoravo nella gelateria di famiglia, facevo due lavori per mantenermi, ed ero super felice nonostante tornavo a casa e nel frigo spesso non ci fosse niente da mangiare…”. Oggi invece, le cose per Eleonora sono notevolmente cambiate, grazie anche all’amore nei confronti del suo Oscar.

