Eleonora Rocchini nuda su Instagram/ Foto, poi commenta il trono di Angela Nasti e…

Eleonora Rocchini è uscita dal trono classico di Uomini e Donne alcuni ani fa. Proprio durante il periodo Damante-De Lellis, Oscar Branzani era seduto al fianco del deejay veronese ed ha scelto lei. Questa pepatissima toscana che non conosceva nulla del mondo dello spettacolo e, proprio per questo, il tronista ne era rimasto affascinato per la sua estrema naturalezza e spontaneità. Non posava su Instagram e non sponsorizzava codice sconto ma lavorava in una gelateria. Commentando le ultime dinamiche di Angela Nasti e compagnia bella, Eleonora ha fatto notare quanto si sia perduta l’autenticità del primo impatto, quando vieni dalla tua realtà, lontana dalle telecamere, e ti “butti” dentro un contesto televisivo mai visto prima. In queste ore però, ha postato pure uno scatto bollente che ha appassionato gli estimatori. Senza costume mentre si gode un bel bagno in piscina. E se qualcuno la critica proprio per essersi “omologa” lei non le manda a dire: “Ma veramente fate? Per un fondo schiena? Bello giudicare solo per quello che abbiamo tutte uguale”.

Eleonora Rocchini VS Angela Nasti e Raffaella Mennoia

Di seguito, Eleonora Rocchini ha commentato proprio le ultime dinamiche del trono classico di Uomini e Donne, dicendo la sua sulla situazione e la velocissima rottura con Alessio Campoli. L’ex corteggiatrice poi, ha svelato di essere stata bloccata da Raffaella Mennoia, ma non ha precisato se dopo questa occasione oppure prima, date le polemiche che si erano scaturite qualche anno fa (dopo una ospitata “mancata”). Ecco le parole della fidanzata di Oscar Branzani, riportate dal buon Fabiano di BitchyF. “Raffaella Mennoia non invita me e Oscar Branzani (in trasmissione, ndr) che stiamo insieme da tre anni e siamo felici, ma poi si lamenta se la gente la piglia per il cul*? […] Probabilmente io alla Raffy sto sul ca**o tant’è che mi ha anche bloccato su Instagram e non so nemmeno il motivo perché io ho solo detto la verità che nessuno diceva. […] Mi dispiace vedere che la gente vi prende in giro e ce l’avete con me e Oscar che non vi abbiamo mai fatto niente e siamo sempre stati sinceri con voi dal primo giorno all’ultimo”. In ultimo, la toscana conclude: “In tutto ciò a me non interessa della coppia (si riferisce ad Angela e Alessio, ndr), ma rimango solo stupita che Raffaella dica che è senza parole! E’ ovvio che lo sei amore, amici di tutti tranne che delle persone che sono state coerenti”.





