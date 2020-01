Oscar Branzani, frecciatina ad Eleonora Rocchini?/ “Pochi meritano..”(Uomini e donne)

Alla fine sembra proprio che sulla questione Oscar Branzani sia calato il silenzio e che sia lui che Eleonora Rocchini abbiano preso la propria strada allontanandosi per sempre. Sono lontani i tempi in cui abbiamo conosciuto i due a Uomini e donne e anche quelli in cui li vedevano insieme in vacanza, felici e innamorati, adesso l’ex coppia del trono classico è stata spazzata via dal tempo, dalle polemiche e dagli errori che, forse, sono arrivati da entrambe le parti ma che hanno messo alla gogna solo Eleonora Rocchini. La corteggiatrice è rea di aver “tradito” l’amica Dalila Branzani andando a letto con il suo ex ma poi ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno infangato la sua stessa amica, la sua famiglia e, soprattutto, il suo ex Oscar lasciando intendere di essere stata tradita più volte e anche maltrattata in alcuni frangenti.

OSCAR BRANZANI RIPENSA AD ELEONORA ROCCHINI?

L’ex tronista di Uomini e donne non ha mai negato l’idea di pensare ancora spesso alla sua ex ma sembra proprio che nelle storie una delle sue ultime frasi sia proprio dedicata ad Eleonora Rocchini. Solo una frecciatina? Solo un pensiero su un passato che ancora fa male e una ferita che sanguina? Può essere fatto sta che Oscar Branzani ha annunciato di voler tornare ad essere social, “un influencer vero”, e quindi spesso prende in mano il suo telefono per raccontarsi ma questa volta si è fermato un po’ per scrivere: “La rarità non tutti la meritano”. Sarà solo un pensiero del mattino che abbiamo esasperato? Può darsi, ma mai dire mai quando si tratta di ex di Uomini e donne o uomini feriti nell’orgolio.

