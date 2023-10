Osimhen fa arrestare la sorella?/ L’accusa del cognato, una vicenda di commissioni (oggi 16 ottobre 2023)

OSIMHEN, IL CASO DELLA SORELLA ARRESTATA

Cosa c’è dietro l’ultima vicenda che riguarda Victor Osimhen? I fatti, prima di tutto: nelle ultime ore, tramite social, il cognato dell’attaccante del Napoli ha fatto sapere dell’arresto della moglie Easter (la sorella di Osimhen) e dei suoi figli: Osita Okolo ha espresso tutto il suo disappunto parlando di una disputa tra lui e il bomber nigeriano, che sta ancora andando per vie legali. Per Osimhen un periodo francamente poco felice.

Da fine settembre a oggi l’attaccante del Napoli ha vissuto la querelle sul video pubblicato su Tik Tok, poi è diventato un “Cicciobello” presumibilmente (questo ha detto la società partenopea) senza aver stipulato alcun accordo con la ditta produttrice del giocattolo, adesso questa nuova vicenda. Il cognato ha fatto sapere che il problema starebbe nella richiesta, sua, che gli venga restituita una commissione che Osimhen avrebbe riscosso da Osita; il quale, va specificato, è stato tra gli intermediari dell’affare che ha portato l’attaccante a trasferirsi dal Lille al Napoli.

LA VERA RAGIONE DELLA QUERELLE

Da poco è arrivata la replica dello stesso Osimhen: la riporta Il Mattino che cita indiscrezioni da Lagos (la capitale della Nigeria), secondo le quali l’attaccante avrebbe contestato alcune firme che il calciatore non riconosce come sue. Provando a tradurre, nell’operazione Osimhen-Napoli sarebbero state inserite delle commissioni che in realtà non sarebbero mai state approvate dal nigeriano; Osita Okolo dunque, secondo la versione del calciatore (da confermare) avrebbe falsificato alcune firme.

Questo l’oggetto del contendere, stando almeno a quanto circola: la verità è che non abbiamo ancora alcuna versione ufficiale da parte di Osimhen, e a dirla tutta bisogna anche verificare quale sia la reale posizione della sorella Easter e dei figli che, ipotesi, potrebbero essere stati trattenuti per qualche chiarimento. Staremo a vedere come procederà questa vicenda…

