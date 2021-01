Osimhen positivo al Covid/ Il giocatore del Napoli è in isolamento

Victor Osimhen è positivo al Covid ed è stato posto in isolamento, anche se fortunatamente il calciatore nigeriano del Napoli attualmente risulta essere asintomatico. Non ci dovrebbe dunque essere un allarme particolare circa le sue condizioni di salute, di certo però prosegue un periodo a dir poco sfortunato per Osimhen. Ripercorrendo gli ultimi due mesi, l’attaccante africano stava diventando il riferimento avanzato del gioco del Napoli di Gennaro Gattuso ed era risultato decisivo il suo gol vittoria a Bologna domenica 8 novembre. Non sono passati nemmeno due mesi, ma da allora una serie di vicissitudini hanno tormentato lo sfortunato centravanti nigeriano, che ha compiuto 22 anni nei giorni scorsi. A metà novembre Osimhen infatti si è infortunato alla spalla giocando con la Nigeria, un infortunio che si è rivelato più delicato del previsto, dato che il giocatore non è più tornato a giocare da quel giorno e al suo rientro a Castel Volturno dopo la pausa natalizia avrebbe dovuto sottoporsi a nuovi test per valutare le condizioni della sua articolazione. Il ragazzo è rientrato dalla Nigeria ieri, giovedì 31 dicembre 2020, sottoponendosi a test anti-Covid, come da prassi per chi arriva dall’estero.

OSIMHEN POSITIVO AL COVID: IL COMUNICATO DEL NAPOLI

Qui ecco la doccia gelata: un nuovo stop, perché i test hanno detto che Victor Osimhen è positivo al Coronavirus. Nel comunicato ufficiale rilasciato dal Napoli nel primo pomeriggio di oggi si legge quanto segue: “Il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra”. Adesso dunque bisognerà valutare come e in quali tempi Osimhen supererà il Coronavirus e se potrà completare il percorso riabilitativo già previsto, in modo da essere pronto appena guarito dal Coronavirus. Di certo si fa in salita la strada verso la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma il 20 gennaio a Reggio Emilia, perché Victor Osimhen non si potrà allenare a pieno ritmo almeno per i prossimi 10 giorni, un problema naturalmente non di poco conto per un giocatore che già arriva da due mesi di inattività. Gennaro Gattuso almeno per un altro paio di settimane dovrà fare a meno anche di Dries Mertens, nell’attacco del Napoli dunque continua l’emergenza.



