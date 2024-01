Osimhen via dal Napoli?/ Calciomercato, il nigeriano chiaro: “Ho deciso il mio futuro” (23 gennaio 2024)

OSIMHEN VIA DAL NAPOLI? CALCIOMERCATO, LE PAROLE DELL’ATTACCANTE

Le parole di Victor Osimhen fanno tremare tutti tifosi del Napoli e l’ambiente partenopeo: c’è davvero uno scenario di calciomercato in cui Osimhen andrebbe via dal Napoli, a leggere tra le righe (ma nemmeno troppo) delle dichiarazioni che l’attaccante nigeriano ha rilasciato a Cbs. “Ho già deciso quale sarà il mio prossimo step” ha infatti detto, prima di affermare di avere le idee chiare circa il suo futuro: prima però “voglio finire la stagione a Napoli, poi darò seguito alla decisione presa”.

Certamente non ci sono rivelazioni esplicite, ma quel “finire a Napoli”, anche se Osimhen parla dell’annata 2023-2024, lascia intendere appunto che la sua prossima squadra non sarà quella partenopea. Osimhen ha anche confermato come una buona parte di addetti ai lavori e appassionati, il 60% come da lui detto, lo accosti alla Premier League; anche questo potrebbe essere un indizio circa la futura destinazione dell’attaccante, che in questa stagione ha segnato 7 gol in Serie A ma nell’anno precedente è stato il capocannoniere del nostro campionato.

IL FUTURO DI OSIMHEN

Dunque Osimhen andrà via dal Napoli? Le sensazioni ci sono in queste dichiarazioni: va ricordato che due giorni prima di Natale il nigeriano, che prosegue l’avventura in Coppa d’Africa e giocherà a breve gli ottavi di finale, ha rinnovato il contratto che lo lega alla squadra partenopea prolungandolo fino al 2026, triplicando il suo stipendio anche in misura retroattiva, a cominciare dallo scorso luglio. Nel contratto esiste una clausola rescissoria che però non è valida per l’Italia: tra i 120 e i 130 milioni di euro. All’estero ci sono club che possono permettersi la spesa ma alcuni di questi (vedi per esempio il Manchester City, non così il Psg) sono decisamente ben coperti nel suo ruolo.

In Serie A la cifra non è valida e dunque Osimhen andrebbe al miglior offerente a prescindere dall’offerta ricevuta da Aurelio De Laurentiis, anche se potrebbe essere difficile pensarlo alla Juventus (ma esiste il caso di Gonzalo Higuain, forse però in virtù di quello il presidente ci penserebbe due volte prima di stipulare l’affare). Adesso andrà capito cosa succederà: le parole di Osimhen sembrano indicare un futuro lontano dal Napoli, quel che appare certo è che l’attaccante nigeriano abbia preso la sua decisione e dunque non ci siano troppi margini per modificarla, ma spesso le vie del calciomercato sanno essere infinite e parecchio sorprendenti…











