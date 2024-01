Video/ Guinea Bissau Nigeria (0-1) gol e highlights: autorete di Sanganté! (Coppa d’Africa, 22 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GUINEA BISSAU NIGERIA: LA SINTESI

Allo Allo Stade Félix Houphouët-Boigny di Abidjan la Nigeria supera la Guinea-Bissau per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la Nazionale allenata da mister Peseiro parte in maniera arrembante affacciandosi in zona offensiva subito al 1′ con Osimhen ed al 2′ con Moses Simon, sebbene i loro tiri vengano respinti dalla retroguardia avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i nigeriani insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 37′ grazie all’autorete messa a segno da Sanganté nel tentativo di anticipare Osimhen alle sue spalle.

Lo stesso Victor Osimhen manca poi una chance al 45’+4′ con un colpo di testa largo sul fondo. Nel secondo tempo il copione del match non sembra cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza e le Super Aquile continuano a spingere ed infatti il solito Osimhen spara a lato di testa sul suggerimento di Ola Aina al 57′. Nell’ultima parte dell’incontro Osimhen si vede annullare un gol dal VAR al 59′ così come accade al suo compagno Ola Aina all’85’ per fuorigioco.

Sul fronte opposto la situazione si è ripetuta pure per Franculino, la cui rete è stata annullata per offside dal VAR all’83’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro marocchino Bouchra Karboubi ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo Ajayi, Onyeka e Bassey tra le Super Aquile. I tre punti conquistati in questo terzo turno della competizione continentale permettono alla Nigeria di salire a quota 7 nella classifica del girone A mentre la Guinea-Bissau non si muove, rimanendo appunto ferma a zero punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GUINEA BISSAU NIGERIA: IL TABELLINO

Guinea-Bissau – Nigeria 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 37′ AUTO Sanganté(G).

Assist: 37′ Simon(N).

GUINEA BISSAU (4-2-3-1) – J. Mendes; H. Mendes, Edgar lé, Sangante, Nanu; Bikel, Nito; Quizera, Dalcio, Mendes Gomes; Zinho. Commissario tecnico: Candé.

NIGERIA (4-2-3-1) – Nwabali; Ola Aina, Omeruo, Ajayi, Bassey; Samuel, Onyeka; Chukwueze, Aribo, Simon; Osimhen. Commissario tecnico: Peseiro.

Arbitro: Bouchra Karboubi (Marocco).

Ammoniti: 44′ Ajayi(N); 50′ Onyeka(N); 90’+5′ Bassey(N).

