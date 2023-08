Ossessione senza fine, Rai 2/ Le avventure psicopatiche del Dottor Beck, oggi, giovedì 17 agosto 2023

Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo, diretto da Jeff Hare

Giovedì 17 agosto, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 2 alle ore 15,40 il film di genere thriller del 2019 intitolato Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo. La pellicola è diretta dal regista e sceneggiatore Jeff Hare, che durante la sua carriera ha firmato lungometraggi di genere horror e thriller come Swarm – Minaccia dalla Giungla, Cure pericolose e Killer Under the Bed. Questo è il quarto capitolo di film thriller per la televisione dopo Ossessione senza fine del 2015, Ossessione senza fine – il ritorno del 2016 e Ossessione senza fine – La vendetta di Sophie del 2018.

Anche in questa occasione ritroviamo nei panni del dottor Albert Beck l’attore Eric Roberts, candidato due volte ai Golden Globe e una all’Oscar al miglior attore non protagonista per il film A 30 secondi dalla fine, e fratello della celebre Julia Roberts.

Al suo fianco l’attore e comico Matt Rife, diventato negli ultimi anni celebre sul web grazie alle sue esibizioni come stand-up comedian; l’attrice Angeline Appel, interprete di film come Step up 4 Revolution e Broken Promise; infine Emilie Ullerup che avremo visto anche il 16 agosto sempre su Rai 2 nel film thriller Frammenti di memoria.

La trama di Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo: nuove potenziali vittime

Ossessione senza fine – frammenti di un incubo riprende la storia del dottor Albert Beck, che assume una nuova identità per proseguire con i suoi modi ossessivi.

Dopo avere incontrato il dottor Tanner (Clayton Rohner) il protagonista vede l’occasione ideale per iniziare una nuova vita uccidendolo e assumendo la sua identità.

La sua prima paziente è Michelle Miller (Emilie Ullerup), una donna che soffre di sexomnia, una particolare patologia che le procura irrefrenabili impulsi sessuali mentre si trova in stato di sonnambulismo.

Questa situazione ha iniziato ad avere ripercussioni anche sul suo lavoro e per questo è alla ricerca di aiuto, anche se il protagonista è più interessato a sfruttare questa situazione a proprio vantaggio.

I suoi progetti cambiano quando conosce la nipote di Michelle, Katie (Angeline Appel), la quale soffre di una problematica simile a quella della zia, rendendola manipolabile mentre è sonnambula.

Beck decide così di tentare di sedurre la ragazza, nonostante Michelle inizi ad essere sospettosa, così come il fidanzato della giovane, Leo (Matt Rife) e Pamela (Felissa Rose), un’altra dottoressa della clinica.

Beck nel frattempo continua ad essere tormentato da un’immaginaria camicia hawaiana che vede nelle sue allucinazioni e da un misterioso paziente, Nicky Bismar (Michael Perl), ossessionato come il protagonista dalle ragazze giovani…

