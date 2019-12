Ostia, bambino 11 anni si sente male a scuola: morto/ Era già in cura al Bambino Gesù

Un bambino di 11 anni è morto poco dopo aver avuto un malore a scuola. Era nella palestra dell’istituto e stava prendendo parte all’ora di attività motoria con i suoi compagni di classe: all’improvviso si è accasciato a terra svenuto. Simone F. si è sentito male e non si è mai ripreso. L’allarme nella scuola media Mar dei Caraibi a Ostia è scattato alle 12.30 di oggi, giovedì 5 dicembre 2019. I professori hanno chiamato subito i soccorsi, che sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti. I medici del 118 intervenuti hanno impiegato un’ora per rianimare il piccolo studente e poi stabilizzarne le condizioni, quindi lo hanno trasferito al vicino ospedale Grassi di Ostia. Ma il bambino di 11 anni è morto poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso. Come riportato da Repubblica, ora sul caso indagano gli agenti del commissariato di Ostia, coordinati dal dirigente Eugenio Ferraro. Stanno procedendo col controllo delle attrezzature mediche della scuola, cioè i defibrillatori, e sui precedenti clinici del bambino. La polizia ha interrogato gli insegnanti della scuola per capire cosa sia accaduto nel corso della mattinata. Potrebbe fare lo stesso con alcuni compagni di scuola.

OSTIA, BAMBINO MORTO DOPO MALORE A SCUOLA: ERA IN CURA AL BAMBINO GESÙ

Secondo le prime ricostruzioni della tragedia avvenuta oggi a Ostia, il bambino di 11 anni ha perso i sensi mentre si trovava in palestra. Pare che non respirasse bene e che a bordo dell’elicottero del 118 intervenuto per il trasporto d’urgenza all’ospedale Grassi abbia perso diverse volte i sensi. Il suo cuore ha poi smesso di battere definitivamente intorno alle 14.30. Stando a quanto riportato da Fanpage, la scuola media Mar dei Caraibi a Ostia era dotata di defibrillatori. Ma i poliziotti vogliono accertare se tali macchinari fossero effettivamente disponibili e quindi pronti a essere usati. La giovane vittima era un alunno della prima media della scuola del lito di Levante. Al momento non sono state diffuse altre informazioni, ma non è da escludere che sulla salma del bambino venga disposta l’autopsia per accertare le cause della morte dopo il malore a scuola. Il Corriere della Sera aggiunge che il bambino soffriva di una patologia, con sintomi ricorrenti, per la quale era in cura al Bambino Gesù. Ora gli investigatori vogliono capire se l’undicenne stesse effettivamente facendo attività fisica a scuola e se questa attività fosse stata autorizzata con un certificato medico.

