Osvaldo, marito Orietta Berti e i figli Omar e Otis/ Una famiglia unita dalla passione per la musica

Nella vita di Orietta Berti ci sono delle presenze fondamentali e sono quelle di Osvaldo, Omar e Otis, il marito e i figli. La cantante di “Finchè la barca va” è diventata uno dei volti televisivi più amati e richiesti di sempre per la sua schiettezza e sincerità. A starle sempre accanto il marito Osvaldo Paterlini con cui si è unita in matrimonio il 14 marzo del 1967. Un grande, grandissimo amore quello nato tra i due suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: Omar, nato nel 1975, e Otis, nato nel 1980. L’incontro con Osvaldo Paterlini ha sicuramente cambiato, in meglio, la vita di Orietta Berti che all’epoca non era ancora così famosa. I due hanno condiviso gioie e dolori ed Osvaldo è stato sempre il suo braccio destro sia nella vita privata che lavorativa visto che l’ha seguita ovunque fino a quando l’età glielo ha permesso. Da diverso tempo, infatti, Osvaldo ha dovuto abbandonare il ruolo di manager della cantante per motivi di salute.

“E’ invecchiato male, non si cura, si lascia i capelli bianchi, si rasa sempre la testa a zero…” ha raccontato Orietta parlando del marito. Non solo la cantante parlando del sentimento che prova per il compagno e marito ha detto: “Osvaldo è il mio punto di riferimento da sempre. La passione cambia negli anni, ma è un sentimento che resta molto bello in ogni fase della sua evoluzione”.

Orietta Berti e l’amore per il marito Osvaldo Paterlini e i figli Omar e Otis

Il matrimonio tra Orietta Berti e il marito Osvaldo Paterlini non ha mai conosciuto crisi. Il motivo? La sincerità e il dirsi subito le cose in faccia. “A mio marito ho sempre detto: ‘Chiariamo subito se non siamo della stessa idea’. A volte serve discutere. Nella vita ogni giorno c’è un problema e bisogna sempre affrontare delle sfide” – ha detto la cantante che dall’amore con Osvaldo ha avuto due figli. Il primogenito si chiama Omar ed è arrivato dopo molti anni di matrimonio. “Abbiamo aspettato un po’ di tempo prima di averlo” -ha raccontato la cantante confessando – “è arrivato dopo tante cure e consigli”. Omar ha una grandissima passione per la musica e in passato ha suonato la chitarra per una band, ma ha deciso di non perseguire la strada della mamma.

Poi c’è Otis, il secondo figlio di Orietta Berti e Osvaldo Paterlini. Dopo aver conseguito la Laurea in Scienze della Comunicazione si è fatto conoscere ed apprezzare come giocatore di pallacanestro e basket. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha deciso di seguire la mamma Orietta come manager andando a rimpiazzare così il papà impossibilitato per motivi di salute. “Otis conosce l’inglese e lo spagnolo alla perfezione e anche da un punto di vista tecnologico è molto preparato” – ha detto orgogliosa la mamma Orietta Berti.











