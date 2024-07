Osvaldo, Omar e Otis: chi sono marito e figli di Orietta Berti/ Insieme da 57 anni: “Fu colpo di fulmine”

Una vita professionale ricca di successi e una privata piena di amore, passione e affetti stabili per Orietta Berti, che ha sposato il suo Osvaldo Paterlini nel 1967. I due sono sposati da ben 57 anni e insieme hanno dato vita a uno dei matrimoni più longevi del mondo dello spettacolo: una storia d’amore d’altri tempi, che ha dato vita anche a due figli, Omar e Otis. I due, infatti, hanno voluto chiamare i loro bambini, ora due uomini adulti, con la O come iniziale, come i loro nomi. Con Osvaldo, per Orietta è stato amore a prima vista: “Cosa mi aveva colpito? Questo ragazzo in trench, tutto serio mentre gli altri facevano gli spiritosi” aveva raccontato qualche tempo fa.

I due si sono incontrati ad una fiera di paese e ben presto hanno iniziato la loro fantastica storia d’amore. Osvaldo è anche arrivato a lasciare il suo lavoro per seguire Orietta Berti nel suo, standole sempre accanto nei suoi concerti: quando poi non ha più potuto farlo per via dell’età che avanzava, hanno preso il suo posto i figli. Tra i due non sono mai mancate tenerezze continue: Osvaldo, ad esempio, a “Chi” aveva spiegato di chiamarla ancora “bambina”, perché la considera ancora così nonostante l’età che avanza.

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini: il grande amore e i figli

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini sono sposati da 57 anni e insieme hanno avuto due figli: il primogenito si chiama Omar ed è appassionato di musica come i genitori. Otis, invece, dopo una laurea in Scienze della Comunicazione si è dedicato alla pallacanestro, diventando poi assistente della mamma, accompagnandola nei suoi numerosi tour e concerti in giro per l’Italia e del mondo, prendendo il posto del papà ormai anziano. La cantante è al fianco di Osvaldo da quando era molto giovane: più volte ha raccontato un particolare molto intimo della sua vita, ovvero di aver fatto l’amore solamente con lui nel corso della sua vita, essendo cominciata prestissimo la loro relazione.

Nonostante i tantissimi anni di matrimonio, tra i due non mancano le tenerezze: “Mi coccola sempre e l’altro giorno mi ha regalato delle orchidee” ha rivelato Orietta in un’intervista. Proprio l’amore reciproco e le attenzioni hanno fatto sì che il loro rapporto non si rovinasse con il tempo: “Penso che quando una persona è felice, ha una famiglia felice, invecchia di meno. Tutti noi passiamo momenti difficili, ma l’amore della famiglia e la preghiera aiutano a superarli”. Tra i due, come ha più volte ribadito la cantante, non ci sono mai stati tradimenti.











