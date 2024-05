Osvaldo Paterlini marito di Orietta Berti: chi è/ Da 57 anni insieme: “L’amore? Fatto solo con lui perché..”

ORIETTA BERTI, IL TOCCANTE POST PER L’ANNIVERSARIO DI NOZZE

Chi è Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti? Questo pomeriggio la cantautrice e attrice sarà protagonista a “Verissimo” di un’anteprima della nuova edizione de “La Ruota della Fortuna” con Silvia Toffanin e Cristiano Malgioglio: ma il ritorno su Canale 5 dell’80enne di origini emiliane, una delle regine della canzone italiana degli ultimi decenni, sarà anche l’occasione per riaccendere i riflettori su quella che è una delle storie d’amore più lunghe e belle dello showbiz nostrano dato che, proprio di recente, la diretta interessata e il suo compagno di una vita hanno tagliato un traguardo molto importante. Ma andiamo con ordine e torniamo indietro nel tempo, a quel 14 marzo 1967…

…ovvero la data delle nozze di una delle coppie VIP più longeve: Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti, ha spento idealmente proprio il 14 marzo di quest’anno le prime 57 candeline con l’artista di Cavriago che non solo ha dedicato al suo partner uno scatto proprio del giorno delle nozze attraverso il profilo Instagram ma anche una tenera dedica per un’unione che oramai è prossima a festeggiare i 60 anni. “Buon anniversario a me e ad Osvaldo… Buon anniversario a noi. Il 14 marzo 1967 di 57 anni fa (o se preferite 55 anni ++) ci univamo in matrimonio” aveva scritto la Berti rievocando il giorno in cui lei e Osvaldo si erano detti il fatidico sì. “Un anno in più di emozioni, gioie, esperienze, sacrifici, sorprese e… Tanti ricordi che questa meravigliosa vita insieme ci regala ogni giorno. Abbiamo sempre condiviso tutto nella passione e nel rispetto” aveva aggiunto a proposito di quello che è stato l’unico uomo con cui abbia mai fatto l’amore.

OSVALDO PATERLINI, “UNA VOLTA MIKE BONGIORNO MI DISSE ‘SIGNOR BERTI’ MA…”

Ma com’è nato l’incontro con Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti? “Io ho avuto dei filarini, ma quando ho incontrato Osvaldo mi è piaciuto subito” aveva rivelato una volta l’80enne artista parlando dell’uomo che si è dedicato sempre a lei nelle vesti di manager, produttore e anche autista: “Abbiamo sempre lavorato assieme, mi portava dappertutto, e sempre con lui; non è che sono una santa, ma non ho mai voluto approfondire nessun ammiccamento, non mi interessava” aveva detto la Berti spiegando il motivo della solidità del legame e la reciproca fedeltà. E aveva aggiunto: “Poi penso sempre che sia una gran fatica nascondere le scappatelle: tutti quelli che lo fanno mi sembrano degli 007, che impegno! Inoltre credo che la serenità che la gente mi attribuisce dipenda dal fatto di aver potuto lavorare stando vicina alla mia famiglia”.

E dalla storia di Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti, negli anni sono nati i loro due figli, Otis e Omar: “Cosa mi aveva colpito? Questo ragazzo in trench, tutto serio mentre gli altri facevano gli spiritosi”. Così l’artista aveva spiegato a Silvia Toffanin com’era nato il colpo di fulmine col futuro marito tra le bancarelle di una fiera di paese. “A un certo punto Osvaldo ha lasciato il suo lavoro per seguirmi nel mio (…) Poi è stato poco bene e si è stancato, quindi gli è subentrato mio figlio Otis e adesso c’è l’altro mio figlio Omar”. Dal canto suo, Paterlini ha raccontato una volta un simpatico aneddoto riguardo al padre de “La Ruota della Fortuna”, Mike Bongiorno: “Lei oggi è ancora la mia bambina: ma una volta Bongiorno mi chiamò ‘Il signor Berti’, ma che importa? Non sono meno uomo se è lei la primadonna. Con lei io sono padre e marito” aveva ricordato al settimanale ‘Chi’.











