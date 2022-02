Osvaldo, Omar e Otis, marito e figli di Orietta Berti/ La tradizione della famiglia

Il 2021 può essere certamente ricordato come uno degli anni più importanti per Orietta Berti, che sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza professionale. Non solo l’esperienza positiva al Festival di Sanremo, ma anche la collaborazione con Achille Lauro e Fedez, con cui ha realizzato “Mille“, una vera hot della scorsa estate. E ora ha avviato una sinergia con un altro artista amato dai giovani, Hell Raton, giudice di “X Factor“, che ha prodotto il suo ultimo singolo. Da poco inoltre l’abbiamo vista anche in Tv in veste di giudice a “The Voice Senior“, dove ha messo in mostra competenza e ironia.

A renderla orgogliosa c’è però anche la bella famiglia che è riuscita a costruire con il suo Osvaldo Paterlini, diventato suo marito ormai più di 50 anni fa. I due formano una coppia solidissima, unita da una grande complicità, che permette loro di supportarsi anche nei momenti difficili.

La famiglia di Orietta Berti è caratterizzata da una coincidenza davvero particolare. In realtà si tratta più che altro di una tradizione che lei e suo marito Osvaldo hanno deciso di portare avanti con convinzione. Loro due non sono infatti gli unici ad avere un nome che inizia con la lettera “O”. I due coniugi hanno deciso di fare lo stesso con i loro due figli, Omar e Otis. Ma non è finita qui: a completare questo nucleo ci sono anche lo zio Oliviero, il nonno Oreste, la suocera Odilla e la mamma Olga. Da poco la cantante ha anche una nitpotina. Ma come si chiama? Ovviamente Olivia. E a breve arriverà anche un nuovo nipote, non si sa ancora se maschio o femmina.

“I miei figli sono dei bravi ragazzi, hanno preso l’educazione da mia mamma e da mia suocera – ha raccontato lei a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissim0’ -. Sono un po’ all’antica, come sentimenti, come persone. Mi piacciono così. Otis mi segue come faceva mio marito Osvaldo, che è stato la mia ombra fino a due o tre anni fa”.

