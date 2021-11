Silvia Toffanin/ Piersilvio Berlusconi e il “caso del matrimonio”

Silvia Toffanin sarà tra gli ospiti del programma condotto da Iva Zanicchi, D’Iva. La nota conduttrice, volto di Verissimo da anni, ha fatto molto parlare di sé, recentemente, perché è scoppiata in un turbine di lacrime durante un’intervista che ha fatto durante il suo famoso show televisivo “Verissimo” a Eleonora Pedron, showgirl e attrice italiana. Un’intervista davvero molto toccante ed intima, dagli argomenti fragili e delicati, in cui la bellissima showgirl ha presentato e parlato del suo nuovo libro dal titolo “L’ho fatto per te”, in cui racconta della tragica morte della sorella Nives e di quella più recente del padre. Mentre l’intervistata parlava di questo dramma che ha vissuto, la conduttrice Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime per la commozione e per questo è stata pesantemente criticata dai seguaci dello show sui social: in molti hanno trovato gli atteggiamenti della Toffanin fuori luogo ed esagerati. Altri l’hanno difesa, invece, definendola una persona molto dolce, empatica e sensibile e hanno apprezzato l’intervista per la sua intimità travolgente.

Silvia Toffanin, il suo futuro e la famiglia

Per quanto riguarda i progetti lavorativi futuri di Silvia Toffanin, si vocifera che, a partire dall’inizio del 2022, la Toffanin potrebbe coronare il suo sogno di condurre finalmente uno show tutto suo in prima serata, ma per ora questa è soltanto una supposizione: se tutto questo è vero di sicuro verrà annunciato nel nuovo programma “D’Iva“, condotto dalla favolosa cantante Iva Zanicchi. Ad ogni modo, attualmente “Verissimo” è uno dei programmi più visti in Italia, quindi il successo della Toffanin è tutto meritato. A proposito di questo argomento, in una recente intervista rilasciata sul “Fatto Quotidiano”, Silvia Toffanin ha dichiarato: “al 99,9% se non avessi incontrato Piersilvio non sarei qui a fare televisione”. Sicuramente il compagno Piersilvio l’ha aiutata ad affacciarsi al mondo della televisione, ma che la Toffanin piace ed è seguita da un vastissimo pubblico è un dato di fatto. Il talk show della Toffanin, infatti, ha registrato uno share del 17.61% sul target commerciale. “Verissimo è un abito cucito su misura per me”, dichiara la Toffanin in esclusiva su “Tv, Sorrisi e Canzoni”.

La storia d’amore tra Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi e il “caso del matrimonio”

Dal punto di vista sentimentale, la relazione di Silvia Toffanin con Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato del Gruppo Mediaset nonché figlio dell’ex premier Silvio Berlusconi, è una delle storie d’amore più chiacchierate della televisione italiana. La Toffanin di recente, durante un’intervista per FqMagazine ha parlato del suo fatidico “matrimonio” con Piersilvio Berlusconi, naturalmente frutto di una pura invenzione dei paparazzi che ogni giorno inventano delle cose nuove sul loro conto; durante l’intervista la Toffanin ha dichiarato: “dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo […] La verità è che noi siamo felici così”.

