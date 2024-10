Osvaldo Paterlini è avvicinato alla grande Orietta Berti. I due formano una delle coppie più solide del mondo dello showbiz. Di fatti Osvaldo Paterlini è sposato con la celebre cantante – ancora oggi sulla cresta dell’onda – da ben 57 anni. E questi anni sono stati vissuti sempre insieme, lontano dai gossip, dai pettegolezzi e dai rotocalchi. Un legame, quello tra Osvaldo Paterlini e Orietta Berti, che è stato vissuto in forma intima ma che è stato sempre decantato dalla stessa cantante, felice di aver trovato un uomo così buono e amorevole.

Una vita felice ma costellata anche da diversi problemi di salute, che proprio Osvaldo Paterlini ha dovuto affrontare con grande difficoltà. Di lui, oltre a questo, si sa ben poco. Infatti, per volere di Orietta Berti, la vita privata è rimasta all’ombra del suo successo ma, grazie alle interviste rilasciate in rete, riusciamo comunque a tracciare un profilo di Osvaldo.

Osvaldo Paterlini, cosa fa nella vita il marito di Orietta Berti

Osvaldo Paterlini, classe 1943, ha sempre accompagnato la cantante nel corso dei suoi live e delle comparsate in tv. Si è dedicato a lei come marito, ma è stato anche manager, produttore e, quando necessario, anche come autista. A rivelarlo la stessa Orietta Berti. I due si sono conosciuti tra le bancarelle di una fiera di paese, e da quel momento non si sono più lasciati. “Io ho avuto dei filarini, ma quando ho incontrato Osvaldo mi è piaciuto subito”, ha racconto la cantante in una vecchia intervista ripresa da Libero.

“Abbiamo sempre lavorato assieme, mi portava dappertutto, e sempre con lui; non è che sono una santa, ma non ho mai voluto approfondire nessun ammiccamento, non mi interessava”, ha aggiunto Orietta. Nonostante il successo, niente e nessuno ha scalfito il rapporto tra i due. Dopo il matrimonio, celebrato nel 1967, la coppia ha messo al mondo due figli: Omar e Otis. I due però restano un po’ al di fuori del lavoro dei loro genitori.

Osvaldo Paterlini e la malattia, come sta oggi

Purtroppo la vita tra Orietta e Osvaldo non è stata sempre felice. Negli ultimi anni, Paterlini ha iniziato a soffrire di un glaucoma per il quale si è operato otto volte e che lo costringe a rimanere a casa, tanto da impedire di accompagnare Orietta durante i suoi tanti impegni: “Da un occhio non ci vedo. Ho smesso di fare il mestiere che facevo”, ha rivelato anche lui in un’intervista riportata da Libero. “Così con lei va nostro figlio Otis. Però ci telefoniamo venti volte al giorno, perché Orietta è sempre in ansia. Mi chiama, vuole sapere sempre dove sono”. Un rapporto che vince sul tempo e che resiste a tutto, alla lontananza e persino alla malattia.