Osvaldo Paterlini, chi è il marito di Orietta Berti/ Un amore lungo 57 anni: “Mi ha sempre rispettato”

Osvaldo Paterlini, chi è il marito di Orietta Berti: 57 anni di puro amore

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti, la cantante che oggi sarà ospite di Caterina Balivo su Rai1 a La volta buona, nell’ultima puntata della stagione. Oltre ad una carriera musicale ricca di grandi successi e soddisfazioni, l’artista può contare anche su una famiglia legatissima e piena di amore, al fianco di colui che ha scelto come uomo della sua vita ormai quasi 60 anni fa.

Osvaldo Paterlini è diventato marito di Orietta Berti nel 1967, anno in cui la coppia è convolata a nozze; dal loro matrimonio sono nati due figli, Omar e Otis, rispettivamente nel 1975 e nel 1980. 57 anni di vero e puro amore per la coppia: lui è un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo ed è piuttosto riservato, dunque non si conoscono sufficienti informazioni se non quelle lasciate trapelare dalla cantante sulla loro storia d’amore, in numerose ospitate televisive.

Orietta Berti e la dichiarazione d’amore del marito: “Riempi la mia vita“

In una recente intervista nel salotto di Verissimo, Orietta Berti ha così parlato del marito Osvaldo Paterlini: “È sempre stato una persona che mi ha rispettato. Chiaramente anche noi quotidianamente abbiamo delle piccole baruffe ma cerchiamo sempre di chiarire e andare d’accordo“. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, anche se prima di innamorarsi di lui la cantante voleva che l’uomo riconquistasse la sua ex fidanzata, nonché sua amica.

“È vero, ma io avevo capito che a lei non interessava e quando l’ho incontrato ho deciso di farmi avanti – ha raccontato l'”Usignolo di Cavriago” – Lei poi si è sposata ed è andata a vivere in un altro paese”. Nel corso dell’intervista a Verissimo, Orietta Berti ha anche ricevuto una lettera da parte del suo uomo carica di dichiarazioni romantiche: “Grazie per questi 57 anni di matrimonio insieme e anche se a volte discutiamo, è lo stesso; perché ogni giorno riempi la mia vita con il tuo modo di essere…”.

