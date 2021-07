Osvaldo Paterlini e figli Orietta Berti/ “La passione é un condimento importante”

Osvaldo Paterlini, Omar e Otis sono il marito e i figli di Orietta Berti, la cantante ai vertici delle classifiche con la hit “Mille” feat. Fedez e Achille Lauro. Un grande amore quello che lega la cantante al compagno con cui è sposata dal 14 marzo del 1967. 53 anni d’amore per una delle coppie più longeve del mondo della musica e dello spettacolo; un amore suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: il primogenito Omar nato nel 1975 e il secondo Otis nato nel 1980. “Era serio, mi guardava e si interessava a me. Osvaldo era molto bello – ha raccontato la cantante durante un’intervista del marito a cui deve davvero tanto. “Grazie a lui sono diventata una donna e una professionista completa. E’ un uomo buono, sincero, onesto, paziente e molto prezioso. Il nostro dialogo è sempre stato leale. Sono fortunata ad averlo incontrato e sposato” – ha aggiunto la Berti che quest’anno sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2021 è tornata in gara con “Quando ti sei innamorato” dedicata proprio al marito.

Orietta Berti e il rapporto coi figli Omar e Otis

Eppure tra Orietta Berti e il marito Osvaldo Paterlini sono tante le differenze come precisato proprio dalla Berti: “ci siamo incontrati, lui un uomo molto chiuso, taciturno e testone. Io l’esatto contrario”, ma ad unirli c’è sempre stata una grande passione. “E’ un condimento importante, ma alla lunga un amore lo costruisci con la complicità. Credo che tutti i rapporti animati da tanto sesso prima o poi finiscano” – ha confessato Orietta Berti ospite di Verissimo Le storie di Silvia Toffanin. Ma passiamo ai figli: Omar è il primo figlio, ma su di lui si conoscono davvero poche informazioni. E’ molto schivo e riservato, ma dalla madre ha ereditato la grandissima passione per il mondo della musica visto che è diventato un chitarrista. Otis, invece, è un giocatore di basket ed è sposato con Lia Chiari, una psicologa assistente sociale presso il tribunale di Parma. Dal loro amore è nata la piccola Olivia, la nipote tanto amata da Orietta Berti e il suo Osvaldo!

